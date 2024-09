Edmundo González é a voz da democracia, na Venezuela, dizem os Estados Unidos Espanha acolhe o opositor de Nicolás Maduro e diz que González terá os direitos políticos assegurados. Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 09/09/2024 - 13h09 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h04 ) ‌



González teve de deixar a Venezuela para não ser preso Instagram @egonzalezurrutia

Os Estados Unidos criticaram, oficialmente, por meio de nota à imprensa, as manobras de de Nicolás Maduro para tentar ficar no poder. Para o governo norte-americano, Edmundo González representa a mudança democrática que venezuelanos escolheram nas últimas eleições, em julho.

“Estamos com González Urrutia em seu chamado para continuar a luta pela liberdade e pela restauração da democracia na Venezuela”, afirmou parte do comunicado, em nome do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Outro trecho também afirma que “sua saída da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro tem lançado sobre o povo venezuelano, inclusive contra González Urrutia e outros líderes da oposição, desde a eleição”.

Paralelamente, o governo espanhol também se manifestou. Além disso, mesmo em viagem oficial à China, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, declarou: “A recepção de Edmundo González não tem contrapartida. A Espanha não reconhece a vitória de Maduro”.

A partir de agora​, González, que viajou acompanhado de sua esposa e do Secretário de Estado de Relações Exteriores e Globais, Diego Martínez Belío, passará pelos procedimentos para o pedido de asilo. A Espanha já adiantou que o resultado será favorável no interesse do compromisso da Espanha com os direitos políticos e a integridade física de todos os venezuelanos, especialmente dos líderes políticos.