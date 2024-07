Em medida de urgência, Emirados Árabes Unidos retiram cidadãos de Gaza 148 palestinos e familiares seguem para Abu Dhabi para dar continuidade em tratamentos médicos. Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 31/07/2024 - 16h20 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h20 ) ‌



Pacientes em estado grave são retirados de Gaza para tratamento nos Emirados Árabes Unidos Embaixada dos Emirados Árabes Unidos

A urgência da ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos foi impulsionada pelo aumento da tensão em Gaza, na Palestina, e, também, de acordo com o governo emiradense, pela falta de assistência básica, em meio a situação considerada catastrófica. A medida foi diretamente apoiada pela Organização Mundial de Saúde, OMS.

“Somos gratos aos Emirados Árabes Unidos por apoiar a evacuação de pessoas doentes e feridas de Gaza para receber o atendimento urgente de que precisam. Esperamos que isso abra caminho para o estabelecimento de corredores de evacuação por todas as rotas possíveis, incluindo as travessias de Kerem Shalom e Rafah para o Egito e a Jordânia, e de lá para outros países. Também pedimos que as evacuações para a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, sejam restauradas. Milhares de pessoas doentes estão sofrendo desnecessariamente. Acima de tudo, e como sempre, a OMS pede um cessar-fogo.”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde.

São 85 palestinos doentes e gravemente feridos, o que inclui, inclusive, pacientes com câncer. Eles são acompanhados por 63 familiares para Abu Dhabi do aeroporto Ramon, em Israel, através da travessia de Karam Abu Salem.

“Neste momento crítico, a urgência de nossa missão de evacuar palestinos feridos para Abu Dhabi não pode ser exagerada. Esta rota sem precedentes reflete a gravidade da situação e nosso compromisso resoluto em aliviar o sofrimento do povo da Faixa de Gaza e garantir a chegada e distribuição de ajuda por todos os meios disponíveis, incluindo terra, mar e ar. Esta iniciativa vem um apoio histórico dos Emirados Árabes Unidos aos palestinos guiado por nossa dedicação inabalável em fornecer ajuda imediata e promover a paz diante de imensa adversidade”, disse Reem Al Hashimy, Ministra de Estado para Cooperação Internacional.

Até o momento, os Emirados Árabes Unidos receberam 709 pacientes de Gaza, além de 787 familiares, também para tratamento médico. Diretrizes norteadas pelo presidente dos EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para fornecer cuidados a 2.000 pacientes feridos e com câncer de Gaza.

Até o momento, forneceram mais de 40.000 toneladas de ajuda com alimentos, socorro e itens médicos, por meio de 8 navios de ajuda, 337 voos, 50 lançamentos aéreos e 1.271 caminhões. O quarto navio de ajuda dos Emirados Árabes Unidos chegou a Al-Arish esta semana, marcando o oitavo carregamento de ajuda, que transportou 5.340 toneladas de suprimentos humanitários, e é o maior carregamento desde o início das operações de ajuda.

