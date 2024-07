Embaixada da Suíça ajuda mulheres de projeto social de Ceilândia Em situação de vulnerabilidade, artesãs caminham para a independência financeira Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 18/07/2024 - 16h28 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h49 ) ‌



Ana Cristina Siqueira, Ana Maria Siqueira, Elma Lúcia Rodrigues e Gilvania Neri na Embaixada da Suíça com as ecobags Embaixada da Suíça

A Embaixada da Suíça, por intermédio do Instituto Acolher, ajuda desde 2021 mulheres em situação de vulnerabilidade de Ceilândia, a cidade mais populosa do Distrito Federal. O mais novo projeto conta com a doação de lonas para a confecção de sacolas ecológicas, conhecidas como ecobags.

“As associadas do Instituto Acolher confeccionaram ecobags, reutilizando os materiais doados, para a concretização das oficinas realizadas. Foram confeccionadas 100 ecobags e entregues à embaixatriz da Suíça, Enrica Bastitutta, para utilização pela embaixada. O restante da produção será comercializado”, disse Elma Lúcia Rodrigues, diretora de relações institucionais do Instituto.

Aproximadamente mil mulheres já passaram pelo Instituto. A gestão de produção é feita baseada nos princípios da economia solidária e na geração de renda, acolhendo essas mulheres, elevando a autoestima e a autonomia financeira de cada uma.

Lá, aprendem, em oficinas, a fazer crochê, bonecas de pano, bichos de jeans reciclado, naninhas, tapetes, macramê, tear, pintura em tecido, flores em EVA, papel machê, saboaria, patch aplique e peças íntimas infantis. Também adquirem conhecimento em empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia em parceria com o Instituto Rede Mulheres Empreendedoras (RME).

“Para nós é de grande relevância firmar esta parceria com a Embaixada da Suíça, que nos doou as lonas e estas foram transformadas em um novo produto (ecobags), com observância na economia circular, visando a sustentabilidade e o protagonismo da mulher”, destacou Ana Cristina Siqueira Campos da Silveira, presidente do Instituto.

“É um prazer para a Embaixada da Suíça apoiar o Instituto Acolher, que desenvolve um papel importante na região do Pôr do Sol, em Ceilândia, no Distrito Federal. O trabalho da ONG, baseado na economia circular e no uso consciente de matérias-primas, empodera mulheres e gera renda para suas famílias”, ressaltou Pietro Lazzeri, embaixador da Suíça no Brasil.