Festança antecipada comemora Queda da Bastilha na França

Embaixador da França, Emmanuel Lenain, acompanhado da esposa durante festa da data nacional. Embaixada da França

Antecipando em dois dias a celebração da data nacional da França, que comemora a Queda da Bastilha no dia 14 de julho, o novo embaixador do país, no Brasil, Emmanuel Lenain, recebeu, na residência oficial, mil e oitenta convidados. Todos amigos e parceiros dos trabalhos desenvolvidos pela representação diplomática. Entre eles, representantes do governo federal, membros das forças armadas, corpo diplomático de diferentes países, parlamentares e, também, da academia francesa.

Uma festa e tanto! Decorada com as cores da bandeira: azul, branco e vermelho. Com direito a orquestra. Os hinos foram interpretados por alunos brasileiros e franceses da Academia Claude Brendel, que se instala em Brasília uma vez por ano, normalmente, nas férias de julho. E, neste ano, uma surpresa: canto erudito de Aida Kellen, brasileira, formada pela escola de música de Brasília.

A comida era típica. Queijos, pães, crepes, doces típicos e champanhe. Ao fechar os olhos, a sensação era como se estivéssemos, realmente, em Paris.

Em discurso, Lenain, agradeceu a presença de todos e reafirmou a intensidade do compromisso diplomático existente entre Brasil e França.

“O 14 de julho é o dia em que comemoramos os valores fundamentais da república francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Devemos lembrar que nossos antepassados lutaram para conquistar direitos que, ainda hoje, estão sendo ameaçados pelo aumento do extremismo, tanto na Europa quanto na América Latina. Esses ideais democráticos que a França e o Brasil compartilham são o pilar da nossa amizade.”

Recepções como essa são comuns aqui em Brasília. Algumas grandiosas, outras mais intimistas, mas sempre com o mesmo propósito: é uma forma de divulgar a cultura do país e, também, uma maneira de agradecimento.