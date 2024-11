Goiás leva G20 Social para o Entorno do Distrito Federal Centenas de estudantes da rede pública, de Santo Antônio do Descoberto, participaram de rodas de conversas sobre intercâmbio tecnológico Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 17/10/2024 - 17h52 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h52 ) twitter

Fabio Naro, adido da Embaixada da Itália no Brasil, fala sobre relevância das pequenas empresas para o crescimento econômico. Denner Nunes

A oportunidade chegou para duzentos alunos da rede pública de Goiás. Os estudantes debateram sobre temas relevantes para o futuro da juventude, como o desenvolvimento econômico sustentável, e a cooperação tecnológica entre Brasil e Itália. A Escola do Futuro, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, é uma instituição de ensino profissionalizante que oferece cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e artes.

Durante a primeira roda de conversa, Ismael Lopes, representante do G20 Social, destacou o papel fundamental dos jovens como agentes de transformação em suas comunidades. “Os jovens precisam enxergar a função deles como protagonistas políticos e reconhecer a força da cooperação para promover transformações significativas”.

Já na segunda roda de conversa, Fabio Naro, adido da Embaixada da Itália no Brasil, falou sobre a relevância das pequenas empresas para o crescimento econômico. “Na Itália, cerca de 80% das empresas são pequenas, mas o diferencial está na alta qualidade dos produtos”, explicou.

O estudante Danilo Yuri Vitalino, do curso de Ciência de Dados, se interessou pelo assunto. “Percebi que a Itália é forte em exportar um produto acabado e isso faz toda a diferença. Percebo que o Brasil ainda tem muito a caminhar, mas fico feliz em perceber que estamos no processo”, afirmou.

O diretor da Escola do Futuro de Goiás em Santo Antônio do Descoberto, Leandro Nery, ressaltou a importância de unir esforços entre agentes públicos para transformar o entorno do Distrito Federal em um polo industrial nos próximos anos. “Precisamos fortalecer a cooperação entre as instituições e aproveitar o potencial da nossa região para criar oportunidades de desenvolvimento econômico”, afirmou.

A secretária do Entorno, Caroline Fleury, enfatizou o investimento do Governo de Goiás na educação e a relevância da Escola do Futuro na região. “Essa escola é uma prova do quanto acreditamos no potencial dos jovens e na inovação como caminho para o futuro”, destacou.

Além das discussões, os participantes também tiveram a oportunidade de visitar as instalações da instituição. Conheceram a tecnologia utilizada para o desenvolvimento agrícola sustentável.

A secretária do Entorno, Caroline Fleury, destacou a importância desse encontro. “Trazer o G20 Social para o Entorno é uma ação inédita e extremamente significativa para a nossa região. Nossos estudantes terão a chance de discutir o futuro ao lado de representantes internacionais, abrindo portas para novas possibilidades de intercâmbio e desenvolvimento que podem transformar a vida desses jovens”, afirmou.

O G20 é um fórum que reúne as maiores economias do mundo para debater e cooperar em questões globais, como economia, desenvolvimento sustentável e comércio. O grupo é formado por 19 países e a União Europeia, representando cerca de 85% do PIB global.

