Governo chama embaixador brasileiro na Argentina para obter esclarecimentos A alta cúpula do poder executivo está empenhada em manter as relações diplomáticas

Ministro Mauro Vieira reunido com o embaixador brasileiro na Argentina, Julio Bitelli Assessoria Itamaraty

Longe de confirmar qualquer desconforto na relação diplomática entre Brasil e Argentina, o embaixador brasileiro, Julio Bitelli, chegou ao Ministério das Relações Exteriores para uma consulta. Trata-se de uma apuração do governo brasileiro para entender como flui o trabalho no país vizinho. Este movimento, de acordo com o Itamaraty, não representa risco, muito menos protesto. Bitelli continua no posto.

O desembarque do representante diplomático ocorreu depois que o presidente argentino, Javier Milei, não compareceu à Cúpula do Mercosul, no Paraguai, menos de dez dias atrás. Milei optou por encontrar-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com representantes da extrema-direita, em Santa Catarina.

Durante sua estadia no Brasil, Bitelli já esteve com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, participou do almoço oferecido no Itamaraty ao presidente italiano, Sergio Mattarella, reuniu-se com o chanceler brasileiro, ministro Mauro Vieira, e ainda tem uma agenda extensa pela frente.

Bitelli ficará no Brasil até a próxima quarta-feira, dia 24. O foco está em melhorar a relação comercial entre os dois países, que enfrentaram uma queda no comércio bilateral de 40% entre 2014 e 2020.

A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. O estoque de investimentos brasileiros na Argentina inclui presença em manufaturados, serviços, mineração, energia e siderurgia.