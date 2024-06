Governo de Taiwan doa R$ 1 milhão para os desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul Cestas básicas e colchões chegarão aos gaúchos na base aérea de Canoas

Alto contraste

A+

A-

FAB recebe doação de Taiwan para Rio Grande do Sul (Embaixada de Taiwan/Embaixada de Taiwan)

O representante diplomático de Taiwan no Brasil, Benito Liao, entregou junto à Força Aérea Brasileira 3500 cestas básicas para as famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, além de verba para ajudar na compra de móveis aos desabrigados que pretendem recomeçar a vida no estado. A doação chega ao valor de R$ 1 milhão.

“Essa ação é um gesto de solidariedade e demonstração de apoio de Taiwan ao povo do Rio Grande do Sul. Sabemos do momento crítico que a população enfrenta naquela região, esperamos que essa contribuição possa ajudar, emergencialmente, e, ativamente, os necessitados. Torço para que esse povo guerreiro e hospitaleiro possa superar todos esses obstáculos o mais breve”, disse Liao.

A doação do governo de Taiwan contou com a articulação do deputado Ubiratan Sanderson (PL/RS). “Obrigado ao governo de Taiwan! O povo do Rio Grande do Sul jamais vai esquecer o que fizeram pela população desabrigada e pelo Brasil”, disse o congressista.

O material entregue chegará ao destino nos próximos dias. A ação é coordenada pela FAB juntamente com a defesa civil estadual.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.