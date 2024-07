Ministra alemã viaja ao Brasil para aproximar relação diplomática Europeus estão de olho no Fundo Amazônia Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 18/07/2024 - 19h01 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h03 ) ‌



Ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, durante fórum. Blog pessoal @svenja.schulze.nrw

A ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, chegará esta semana ao Brasil e deve permanecer no país durante seis dias.

A viagem começará na Amazônia. A previsão é que Schulze encontre com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e a Ministra do Desenvolvimento da Noruega, Anne Tvinnereim. Entre os assuntos a serem tratados estão a proteção florestal e o reflorestamento de áreas degradadas, assim como a situação dos povos indígenas.

A Alemanha é, depois da Noruega, o principal apoiador nessa área, por meio do Fundo Amazônia. Investiu, este ano, 20 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 21 milhões, além de R$ 2,8 milhões para a continuidade da cooperação técnica. Brasil e Alemanha são parceiros na proteção e manejo sustentável da floresta, bem como o reflorestamento de áreas degradadas.

“O Brasil abriga o ar-condicionado do mundo, a Amazônia. Sem o Brasil, o mundo não terá êxito na mitigação das mudanças climáticas. Mas, para termos êxito, é preciso também encontrar respostas para a questão social. No Brasil, isso não é diferente da Alemanha ou de qualquer outro lugar. Para o Brasil, isso significa concretamente que a proteção da Amazônia deve estar estruturada de forma que as pessoas se beneficiem mais da floresta em pé do que do seu desmatamento.”, disse a ministra Svenja Schulze.

Do norte do país, Schulze seguirá para o Rio de Janeiro, onde, a partir da próxima segunda-feira, 22, será realizada a Reunião Ministerial de Desenvolvimento do G20. O encontro terá como principal tema o engajamento global contra a fome, a pobreza e a desigualdade.

Na quarta-feira, 24, a ministra Schulze participará de um encontro preparatório para a nova Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o Presidente Lula quer lançar durante a Cúpula do G20, em novembro.

Segundo Svenja Schulze, “o equilíbrio social é uma chave para o êxito. Por isso, é tão importante que o Brasil, na presidência do G-20, priorize a luta contra a desigualdade extrema. Afinal, sociedades que se unem, em vez de se afastarem, têm melhores condições de lidar com crises. E têm melhores condições de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. É o que também defende a proposta brasileira de criação de um imposto mínimo para bilionários globalmente coordenado”.