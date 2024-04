Nasa lança ferramenta em parceria com universidade brasileira que pode ajudar a proteger a bacia amazônica

Alto contraste

A+

A-

Rio Amazonas (Pedro Lopes/Record TV/Pedro Lopes/RECORD)

A Nasa e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em parceria com o Grupo de Pesquisa em Hidrologia em grande escala da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URFGS), lançaram nesta semana o OpenET-Brasil, ferramenta on-line projetada para fornecer informações detalhadas sobre o consumo de água e evapotranspiração ao nível de campo.

O lançamento do OpenET faz parte da colaboração contínua entre Brasil e EUA para aprofundar a cooperação bilateral em uma série de áreas relacionadas à inovação e pesquisa. O objetivo da ferramenta é auxiliar agricultores e gestores de recursos hídricos enfrentarem desafios causados por mudanças climáticas, como já ocorre no oeste norte-americano.

A versão brasileira deve começar nos próximos meses, com duração prevista de cinco anos, sendo que os primeiros resultados começam a surgir em dois. Serão utilizados modelos de código aberto e a plataforma Google Earth Engine, juntamente com dados de satélite fornecidos pela Nasa e pelo USGS.

“A abordagem orientada pelo usuário da OpenET, modelos de código aberto, serviços de dados livremente disponíveis e ferramentas de visualização e recuperação de dados podem ser utilizados por cientistas líderes no Brasil para avançar na gestão dos recursos hídricos na bacia amazônica e, talvez um dia, globalmente,” disse Forrest Melton, cientista do projeto no Centro de Pesquisa Ames da Nasa no Vale do Silício da Califórnia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.