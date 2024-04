No Rio de Janeiro, estudantes encontraram com vencedores o Prêmio Nobel A troca de informações e experiências foi baseada na expectativa da melhora da ciência no país.

Detabe Nobel Rio de Janeiro (Clément Morin/Clément Morin)

Pela primeira vez, depois da pandemia, estudantes do Brasil e da América Latina tiveram a oportunidade de conversar, pessoalmente, com vencedores do Prêmio Nobel.

David MacMillan, Nobel de Química em 2021, May-Britt Moser, Medicina, 2014, e Serge Haroche, Física, 2012, estiveram no Rio de Janeiro, na segunda-feira 15, e estão, hoje (17), em São Paulo.

Com o tema “Creating our future together with science” (Criando o nosso futuro juntos com a ciência), o grupo debateu o valor da ciência e explicou como pode ser usada, pela sociedade, para promover mudanças positivas mundialmente.

A ideia é tornar a prática de pesquisa mais inclusiva, além de adoção de estratégias efetivas de divulgação científica. Os ganhadores do Nobel e estudantes também debateram o papel das universidades, a responsabilidade dos cientistas e as estratégias de transição para um mundo mais sustentável.

“Ao reunir laureados do Nobel, estudantes e especialistas regionais, pretendemos inspirar a próxima geração de cientistas a adotar um papel ativo no apoio à construção da sociedade que queremos”, afirmou Adam Smith, diretor-científico da Nobel Prize Outreach.

A agenda faz parte do Diálogo Prêmio Nobel Rio e São Paulo 2024, promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) em parceria com a Fundação Nobel.

“O tema do Diálogo Prêmio Nobel Rio e São Paulo 2024 traz a ciência com a perspectiva de construção do futuro, unindo os três premiados, estudantes, convidados e Unesco. Muitas vezes as pessoas esquecem a razão da ciência. Tornar a humanidade mais sábia? Sim, perfeito. Mas a ciência precisa servir à sociedade. É o momento de mostrar que esse futuro precisa ser construído pela ciência junto com a sociedade”, afirma a presidente da ABC, Helena Nader.

Nesta quarta-feira (17), os três estarão no Centro de Difusão Internacional da USP (Universidade de São Paulo), além de encontrarem, também, com empresários, autoridades e formuladores de políticas públicas na Fiesp.





