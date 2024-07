Presidente da Itália chega ao Brasil na próxima semana

‌



A+

A-

Presidentes Lula e Sergio Mattarella durante encontro diplomático, em junho, na Itália. Presidência da República





Vinte e quatro anos após uma visita oficial, a equipe da embaixada da Itália aguarda a vinda do presidente Sergio Mattarella.

A temporada no Brasil tem sido negociada, pelo menos, desde abril deste ano. Período em que militares da Itália realizaram checagem de segurança nos ambientes onde o Mattarella passará.

A chegada ao Brasil está prevista e para o dia 14, próxima domingo, e ficará até sexta, 19. Na segunda-feira, encontrará com o presidente Lula, no Palácio do Planalto e passará pelo Itamaraty. Em seguida, irá para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Rio Grande do Sul.

Publicidade

Este é mais um movimento diplomático entre os dois países, com a intenção de reforçar os laços, após a visita do presidente Lula ao país, em junho, durante o G7.

A expectativa é que sejam assinados acordos. Entre eles, reconhecimento recíproco na conversão de carteiras de habilitação, além de memorandos com a EMBRAPA.

Publicidade

A Itália é dos principais investidores no Brasil. Aqui, são mais de mil empresas italianas, as geram, aproximadamente, 150 mil empregos.