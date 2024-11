Procurador-geral russo chega ao Brasil e encontra Paulo Gonet Igor Krasnov está no Rio de Janeiro para participar da primeira Cúpula dos Procuradores-Gerais do G20 Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 20/10/2024 - 21h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Igor Krasnov e Paulo Gonet durante reunião, no Rio de Janeiro Divulgação/Embaixada da Rússia no Brasil

Em meio ao cancelamento da ida do presidente Lula ao 16º Encontro do Brics, depois de cair, bater a cabeça e levar três pontos, o procurador-geral russo, Igor Krasnov, desembarcou neste domingo (20) no Rio de Janeiro. Krasnov veio ao Brasil para participar da primeira Cúpula dos Procuradores-Gerais do G20, que acontecerá até terça-feira (22).

No aeroporto, a autoridade russa foi recebida por Alexey Labetskiy, embaixador extraordinário e plenipotenciário da Rússia no Brasil, e por representantes do Ministério Público Federal — o vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, e o subprocurador-geral da República, Celso de Albuquerque Silva.

Em seguida, foi para a primeira agenda bilateral, uma reunião com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Como o tema do atual encontro de procuradores é sobre o combate ao crime organizado internacional, incluindo tráfico de pessoas, crimes cibernéticos e ambientais, o assunto da reunião girou em torno disso.

‌



“Como o senhor sabe, nenhum Estado pode ficar sozinho contra o crime de hoje. É por isso que considero este formato de interação multilateral como uma excelente oportunidade para transmitir aos meus colegas as principais posições e abordagens na resolução dos problemas atuais e para desenvolver medidas mutuamente aceitáveis na luta contra os desafios e ameaças que ultrapassam fronteiras. Um exemplo disso é a reunião de representantes dos serviços do Ministério Público do Brics, realizada na Rússia, em junho deste ano”, disse Igor Krasnov.

Gonet foi convidado pelo colega a apoiar a implementação das iniciativas lançadas este ano, incluindo um acordo multilateral de cooperação entre os serviços do Ministério Público do Brics, com ênfase na recuperação de bens de origem criminosa, já que ano que vem, o Brasil passa a presidir temporariamente o Brics.

‌



A chegada de Krasnov veio em meio à fumaça lançada após Lula cancelar a viagem a Kazan, na Rússia, e enviar o chanceler Mauro Vieira no lugar. O Kremlin se posicionou. O porta-voz da presidência de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, descartou que o cancelamento da viagem de lula esteja relacionado à decisão de Putin, de não vir ao G20, aqui no Brasil, em novembro. A ideia é que o presidente brasileiro participe do Brics por vídeoconferência.

Esta será a primeira vez que os novos integrantes da cúpula também participarão do encontro: Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.