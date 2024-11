Tem neném chegando

Alto contraste

Natalie Machado, grávida, em 2014 e em 2024.

Amores, assim como fiz com meu príncipe, farei com minha princesa. Tirarei uns dias para descansar e recebê-la com muito amor e carinho. Nossa família está ansiosa por este momento.

De qualquer maneira, você, caro leitor, não deixará de ser informado do que ocorre no mundo diplomático. Uma equipe, fantástica, do R7, vai atualizá-los.

Enquanto isso, mergulharei neste mundo de amor. Mais uma vez.

Um abraço em cada um. Nos reencontraremos ano que vem.

Beijos.

Natalie Machado

