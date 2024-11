Turbulência na relação diplomática entre Brasil e Venezuela A tensão aumentou após a convocação do embaixador venezuelano no Brasil, por Nicolás Maduro Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 30/10/2024 - 18h17 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicolás Maduro convocou o embaixador da Venezuela para consultas Marcelo Camargo/Agência Brasil

A representação diplomática venezuelana aqui no Brasil não considera o regime de Nicolás Maduro uma ditadura. E são certos disso, assim como presenciei em uma reunião com o embaixador bolivariano Manuel Vadell. Brasil e Venezuela ainda eram amigos.

No momento, se limitam, parcialmente, ao silêncio. Principalmente, o Brasil. Já a Venezuela, silêncio mesmo só na embaixada.

Após a divulgação do Ministério de Relações Exteriores da Venezuela, Vadell foi convocado por Maduro para consultas. O que isso quer dizer? Maduro quer mais detalhes da relação diplomática com o governo de Lula. O que não significa que o embaixador não volte ao Brasil.

Um dos motivos desta publicação também seria a atuação do assessor especial para assuntos internacionais do presidente brasileiro, Celso Amorim. A Venezuela o considerou como “mensageiro do imperialismo norte-americano” e disse que o assessor do presidente Lula tem se dedicado a “emitir juízos de valor sobre processos que correspondem somente aos venezuelanos e venezuelana”.

‌



Maduro está revoltado após a recusa do Brasil em aceitá-lo como membro dos BRICS. Informação declarada pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, em Kazan, na Rússia, dias atrás.

O governo brasileiro analisa o cenário. Ainda sem manifestações oficiais. Quanto à equipe diplomática do Brasil, na Venezuela, por enquanto, permanece lá.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.