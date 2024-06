Número de suicídios entre agentes de segurança dispara no Brasil Pesquisa do Governo Federal indica que 129 profissionais de segurança pública tiraram a própria vida em 2023

Alto contraste

A+

A-

Cresce o número de suicídios entre os agentes de segurança Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sim, nós precisamos falar sobre isso, sim. Ao ler o Mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça, não tem como não se espantar com o aumento assustador dos casos de suicídio entre profissionais da segurança.

Estamos falando de policiais (civil, militar, rodoviários, federais), agentes de segurança e servidores de penitenciárias.

A pesquisa do Governo Federal divulgada agora em 2024 usa os dados estatísticos de 2023 referente a todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

Para saber se o número de servidores da segurança que tiraram a própria vida aumentou ou não, o Ministério da Justiça compara os dados de 2023 com 2022. Obviamente, os números de 2024 só serão fechados no fim do ano.

Publicidade

129 profissionais da segurança pública interromperam a própria vida. Em todo o Brasil o número de suicídios aumentou 31,63% nesse segmento. Na região Norte brasileira o aumento foi de 650%. Na região Sudeste, 57,58%. No Sul, 21,5%

Esses números precisam ser encarados como uma tragédia para qualquer política de segurança pública.

Publicidade

O primeiro ponto de uma estratégica eficaz nessa área, seja ela qual for, é o ser humano que está imbuído da responsabilidade. Sobretudo policiais.

Será que essa constatação macabra e extremamente triste vai servir de alerta para que, finalmente, se olhe com seriedade para os homens e mulheres que estão à frente da segurança pública?

Infográfico: suicídios de agentes de segurança pública Sinesp/Divulgação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.