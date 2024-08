Voepass: Se for constatado crime, PF vai identificar funcionários responsáveis O indiciamento criminal mira em pessoas André Azeredo|André AzeredoOpens in new window 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Reprodução/Arquivo P

A pessoa, ser humano, é que responde por uma conduta criminosa. Mas para que alguém seja indiciado é preciso que haja um crime. Que seja identificado e comprovado. Mas houve um crime nessa queda do avião do Voepass? Ora, ainda não sabemos. É justamente por isso que existe uma investigação policial do caso…

Segundo o delegado Edson Souza, chefe da Polícia Federal em Campinas, onde corre o inquérito do acidente da VOEPASS, primeiro é preciso ter um relatório técnico minucioso informando o que aconteceu. A confecção desse documento deve levar um ano.

Após o trágico acidente com a aeronave PS-VPB da Voepass Linhas Aéreas, que caiu em um condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo, com 62 pessoas e um cachorro a bordo, as especulações sobre as causas do desastre não param de surgir. A tragédia, como em outros casos, tem sido marcada por conjecturas sobre os motivos que levaram à queda do avião.

Desde o início, os holofotes se voltaram para o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à FAB (Força Aérea Brasileira). No entanto, é importante destacar que o papel do órgão não é apontar culpados, mas sim identificar as causas do acidente para evitar futuras tragédias.

O CENIPA tem a função de analisar um conjunto de falhas que podem ter contribuído para o acidente, oferecendo um relatório final com recomendações para todos os envolvidos na aviação. Essas orientações visam promover mudanças em procedimentos, maior cautela e a realização de vistorias, de modo a garantir a segurança aérea.

Já a responsabilidade de identificar possíveis culpados recai sobre a Polícia Federal, que possui a prerrogativa de investigar acidentes aeronáuticos no Brasil. Uma equipe experiente, composta por profissionais treinados no próprio CENIPA, foi mobilizada para conduzir a investigação.

Esses especialistas já atuaram em casos de grande repercussão, como o voo Gol 1907, o voo TAM 3054 e até mesmo no acidente do voo MH17 da Malaysia Airlines, abatido na Ucrânia em 2014. A investigação da PF utilizará recursos tecnológicos avançados, como o mapeamento em 3D do local do acidente e simuladores que reproduzem as condições do voo no dia da tragédia.

Segundo o delegado da Polícia Federal em Campinas, Edson Souza, “essa é uma investigação complexa que levará tempo, pois depende de dados técnicos científicos e de uma análise conjunta com o CENIPA, o Instituto Nacional de Criminalística e o Núcleo Técnico-Científico de Campinas.”

Desde os primeiros momentos após o acidente, a colaboração entre o CENIPA e a Polícia Federal tem sido crucial, com ambas as instituições acompanhando os trabalhos e até mesmo a extração dos dados da caixa-preta da aeronave, essenciais para entender o que aconteceu no fatídico 9 de agosto.

Para assegurar que todas as etapas do inquérito sejam seguidas corretamente, a Polícia Federal acionou a Justiça Federal, garantindo que os dados obtidos pelo CENIPA possam ser utilizados como provas em um eventual indiciamento.

A investigação, que ainda está em sua fase inicial, deverá levar tempo para ser concluída. A primeira etapa, que envolve a produção dos laudos técnicos sobre a aeronave e o local do acidente, é considerada fundamental.

“Somente após a apresentação dos laudos é que se iniciam as oitivas das pessoas”, explica Edson Geraldo, destacando a importância de ter os elementos corretos para conduzir a investigação de forma objetiva. A expectativa é que o inquérito demore pelo menos um ano até ser concluído.

O chefe da Polícia Federal em Campinas, conclui: “Se houver crime, ele tem que ser atribuído à pessoa responsável. Vamos dar uma resposta definitiva a isso.”