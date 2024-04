10 sedãs compactos com porta-malas grande para quem não quer um SUV

Alto contraste

Novo Virtus (Volkswagen/Divulgação)

Sabemos bem que os utilitários esportivos (nem sempre esportivos), os populares SUVs fazem cada vez mais sucesso entre o público que compra um carro zero quilômetro. Mas pouca gente sabe que em muitos casos um sedã compacto traz um bom porta-malas, muitas vezes maior e mais largo do que o oferecido em um SUV que tem atributos de maior espaço interno. Mas isso nem sempre acontece quando o assunto é volume de porta-malas.

VIRTUS 170TSI 2024: versão mais barata com câmbio automático. Preço, consumo e versões.

Por isso o R7-Autos Carros selecionou 10 sedãs que tem espaço muito bom de bagagem para quem definitivamente não quer (ou não pode pagar) por um SUV para a família mas não abre mão de um bom porta-malas.

Renault Logan (Divulgação/Renault)

Renault Logan: 510 litros

Seja novo ou usado o Renault Logan tem um ótimo porta-malas de 510 litros sendo maior que muitos SUVs incluindo modelos médios do mercado como Jeep Compass ou Volkswagen Taos. O Renault Logan tem bom espaço interno e o porta-malas é o maior que se pode encontrar em um sedã compacto.

Chevrolet Onix Plus

Onix Plus: 468 litros

O Chevrolet Onix também é uma boa escolha em termos de carro novo ou usado e na atual geração tem bom aproveitamento de espaço com seus 468 litros de porta-malas, maior que qualquer SUV compacto.

Honda City (Caio Mattos/Honda Divulgação)

Honda City: 519 litros

O Honda City tem um dos melhores porta-malas da categoria e na sua primeira geração tinha mais espaço de bagagem que o próprio Civic. Tem motor 1.5 apirado de desempenho modesto mas fama de boa manutenção. Para quem exige porta-malas, é uma das melhores escolhas da lista. E quem optar pela versão fabricada até 2021 o porta-malas do City Sedan é de 563 litos. Ainda maior que o atual.

Fiat Cronos (Fiat/Divulgação)

Fiat Cronos: 525 litros

O Fiat Cronos estreou depois do Argo e também é um dos modelos mais vendidos do mercado nacional. Seu compartimento de bagagem oferece bons 525 litros para levar malas, cadeirinha ou o que for preciso. Sua mecânica 1.3 aspirada Firefy de 107cv é robusta e econômica mas também há versões já fora de linha com motor 1,8 e.TorQ com 139cv e câmbio automático e também 1.0 Firefly nos modelos de entrada.

Nissan Versa (Marcos Camargo Jr. 01.06.2023)

Nissan Versa: 466 litros

Bem espaçoso por dentro, o Versa também entra na lista ao oferecer um bom porta-malas de 466 litros de capacidade. Tem motor 1.6 aspirado bem confiável e de baixa manutenção além da confiabilidade inerente aos carros de marcas japonesas sendo uma boa escolha como usado ou mesmo como um sedã novo.

Toyota Yaris: 473 litros

O Toyota Yaris já leva um bom tempo no mercado sem mudanças significativas mas tem bom espaço interno e principalmente bom porta malas na versão sedã com 473 litros. As versões feitas após 2022 ganharam novos itens de série principalmente em segurança e o Yaris pode ser uma ótima alternativa com motor 1.5 ou 1.3 sempre aspirado com câmbio manual ou automático.

Volkswagen Virtus TSI

Volkswagen Virtus: 521 litros

O Virtus é um sedã com um dos maiores porta-malas entre os sedãs compactos. Espaçoso para as malas também tem bom espaço interno e motor 1.0 TSI nas versões atuais ou mesmo 1.4 TSI na versão Exclusive. Quem comprar um usado não vai se decepcionar pois as versões 1.0 mais antigas tem maior potência (128cv frente aos 116cv oferecidos hoje) ou o motor 1.6 MSI aspirado que também é boa opção.

HB20S (Marcos Camargo Jr. 04.10.2022)

Hyundai HB20S: 475 litros

Compacto por dentro e espaçoso no porta-malas, o Hyundai HB20 S tem bom espaço de 475 litos considerando seu porte compacto. Tem muitas versões com motor 1,0 aspirado ou 1.0 turbo com câmbio manual ou automático a depender da versão escolhida. Mesmo se for uma versão com visual já superado a confiabilidade mecânica faz do HB20 uma boa alternativa em todas as faixas de preço.

Chevrolet Cobalt: 563 litros

Já fora de linha há alguns anos, o Chevrolet Cobalt também oferece bom porta-malas com 563 litros. É bem maior que muito sedã médio do mercado e oferece mecânica 1.4 ou 1.8 aspirada da Chevrolet de manutenção simplificada sendo boa opção no mercado de usados com porta-malas generoso.

Caoa Chery Arrizo 5: 430 litros

O sedã da Caoa Chery também entra na nossa lista tendo porta-malas generoso mesmo fora de linha. Como usado, tem como vantagem o motor 1.5 turbo de 150cv combinado com câmbio automático CVT com baixo índice de falhas e pode ser uma boa alternativa para fugir do lugar comum no universo dos sedãs compactos.