4 SUVs usados interessantes mas com manutenção cara Lista conta com modelos da BMW, Land Rover e Audi Autos Carros|Marcos Camargo Jr 10/08/2024 - 02h00



4 SUVs usados interessantes mas com manutenção cara

As opções de SUVs usados são bem fartas no Brasil e no segmento de modelos de alto desempenho as marcas premium se destacam. Audi, Volvo, BMW e Land Rover aparecem sempre como boas “pechinchas” no universo dos carros usados. No entanto é preciso ter atenção ao histórico de manutenção desses veículos.

Isso porque um conserto muitas vezes pode sair pelo valor alto que já não compensa em muitos casos. Veja a seguir algumas boas ofertas de SUVs de desempenho interessante mas que tem manutenção cara.

BMW X5 2011-2013: R$ 90 mil

O BMW X5 é um SUv de alto desempenho e porte avantajado. Sua linha esportiva chama a atenção até hoje sendo possível achar alguns exemplares dessa geração por menos de R$ 100 mil. No entanto é preciso ter muita atenção com o histórico de manutenção preventiva. Equipado com motor V8 4,4 litros de 408cv seu desempenho impressiona mas é preciso ter manutenção criteriosa.

Essa geração teve nada menos do que 21 recalls falhas no sensores e dispositivos de segurança. São reparos bem caros e de difícil execução especialmente no Brasil onde há poucas peças para veículos dessa geração.

Land Rover Freelander 2014: R$ 65 mil

O Land Rover Free Lander sempre fez muito sucesso no Brasil desde que estreou por aqui em 2007. Na segunda geração teve bons índices de vendas mas também, ao longo do tempo, muitos problemas de manutenção apareceram.

Seja com motor 2.2 turbodiesel de 190 cv e 42,8 mkgf ou gasolina 3.2 V6 de 240cv esse veículo apresenta problemas crônicos de transmissão, falhas por vazamento no motor, problemas na bomba de combustível cujo reparo é complicado e caro e no caso dos motores diesel problemas de entupimento, superaquecimento e falhas no sistema de tração.

Audi Q5 Quattro 2016: R$ 87 mil

O Audi Q5 sempre teve boa aceitação no mercado nacional desde o seu lançamento. Conta com motor 2.0TFSi conhecido e usado até hoje com 225cv e 35kgfm de torque à época.

O grande problema desse carro sem dúvida foi a caixa de transmissão DSG DL501 automatizada de dupla embreagem e sete velocidades. A chance de apresentar problema Grande e não houve um recall adequado para solucionar o defeito. O conserto supera facilmente os R$ 15 mil e por isso é preciso ter atenção ao avaliar um Audi Q5 usado.

Volvo XC60 2016: R$ 65 mil

O Volvo XC60 é o modelo de médio porte que também impressiona pelo desenho e pelo conjunto mecânico especialmente aqueles equipados com motor 3.0 6 cilindros turbo, com 285 cv e 40,8 kgfm de torque, fazendo o 0 a 100 km/h em 7,5 s. Também é um carro que requer a análise minuciosa quanto ao histórico de manutenção.

O Volvo XC60 apresenta falhas na transmissão de dupla embreagem cujas peças são difíceis de serem encontradas no Brasil para essa geração. Outro problema comum é a falha na turbina além de problemas relacionados ao sistema de injeção eletrônica uma vez que os carros não foram muito bem calibrados para a gasolina brasileira adicionada de etanol.

