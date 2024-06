5 picapes com desconto para comprar ainda em 2024 Neste ano já tivemos mudanças na linha S10, Hilux, o anúncio de BYD Shark e a estreia da Titano

O mercado de picapes segue muito aquecido com novidades importantes para o segmento de utilitárias compactas, médias e grandes. Só este ano já tivemos mudanças na linha S10, Hilux, o anúncio de BYD Shark, a estreia da Titano e há novidades a caminho ainda este ano como a estreia da linha 2024 da Ford F-150.

Chevrolet inicia pré-venda da Montana no Brasil Chevrolet inicia pré-venda da Montana no Brasil (Chevrolet/Divulgação)

Confira os principais descontos para o segmento das picapes

11% de desconto para a Montana

A GM está oferecendo descontos para a linha da Montana. Dos R$ 159,5 mil anunciados pela Montana RS 1.2 turbo a Chevrolet anuncia o preço de R$ 142 mil, desconto de R$ 17,5 mil sobre o valor de tabela. Porém a Montana RS é vendida com este desconto somente para quem tem um CNPJ. O motor 1.2 turbo tem 133cv e 21,4kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas.

Nissan Frontier 2025: veja o que muda em todas as versões e preços

Nissan Frontier: além da tabela

A linha 2025 da picape da Nissan já chegou com mudanças bem pontuais com preços cescd de 4% mais baixos em todos os modelos. Porém consultando o site de concessionários é possível perceber que há generosos abatimentos indo além da tabela Fipe da Frontier. A versão de entrada da picape S com câmbio manual de R$ 242 mil está 4% mais em conta em relação a 2023. Uma das redes, a Carrera, anuncia a versão Pro4X topo de linha de R$ 321 mil para R$ 249 mil na linha 2024 por exemplo.

Fiat Toro Ranch diesel 2024: teste de desempenho, consumo e novos itens Fiat Toro Ranch diesel 2024: teste de desempenho, consumo e novos itens (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

“Super Junho” para a Fiat Toro

É verdade que com o lançamento da Ram RAMPAGE a imagem da Toro perdeu um pouco o brilho embora se mantenha firme como líder do segmento. A Fiat anunciou o “Super Junho” para a linha de carros com descontos de cerca de R$ 6 mil para a Toro e bônus adicional de R$ 15 mil. A título de exemplo alguns concessionários anunciam a versão Endurance por R$ 146,9 mil (antes R$ 152,9 mil) e a Freedom por R$ 156,9 mil (antes R$ 166,9 mil).

Mitsubishi L200 Triton e Pajero Sport estão com até R$ 30 mil de bônus Mitsubishi L200 Triton e Pajero Sport estão com até R$ 30 mil de bônus

Mitsubishi faz ação no final de semana

Embora seja uma ação de tempo mais curto, o Mit Weekend envolve 121 concessionárias da marca. E o preço da L200 Triton Sport que foi reduzido em cerca de R$ 30 mil para R$ 245.490 integra uma ação de vendas com supervalorização de até R$ 20.000 no veículo usado na troca por uma L200 Triton Sport zero quilômetro.

News Motor_https://newsmotor.com.br/toyota-hilux-fica-mais-cara-em-algumas-versoes-e-mais-barata-em-outras-confira-tabela-de-precos/

Até a Hilux

A Toyota anunciou para junho uma campanha com descontos para produtores rurais com CNPJ. A linha da picape Hilux na versão SR tem um desconto de R$ 48.994,20 assim o preço de R$ 272,2 mil cai para R$ 223,1 mil. O motor é o 2.8 turbodiesel de 204cv e 50kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas e tração 4x4.





