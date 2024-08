Mais da metade dos donos de Tesla querem voltar para carro a combustão No entanto, esse é o menor número dos últimos cinco anos, mostra pesquisa da Edmunds Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h12 ) ‌



Um estudo recente da McKinsey & Co. revela que 51% dos donos de Tesla consideram voltar para carros com motor a combustão em 2024. Embora esse número pareça alto, é o menor índice dos últimos cinco anos; em 2020, 76% dos proprietários de Tesla estavam dispostos a retornar aos carros a combustão.

Capitalist_https://capitalist.com.br/lucro-da-tesla-recua-45-no-2tri24/

Os altos custos de manutenção e a significativa desvalorização na revenda dos modelos elétricos da Tesla são alguns dos motivos que podem levar os proprietários a desistirem do segmento elétrico. De forma mais ampla, 46% dos donos de carros elétricos em geral estão considerando voltar aos modelos a combustão. Entre esses, 10% migrariam para modelos híbridos, e 6% escolheriam carros híbridos plug-in.

O estudo também revela que apenas 32% dos compradores de carros da Tesla pretendem permanecer no segmento de carros elétricos em sua próxima compra. Atualmente, um carro elétrico usado com até cinco anos de fabricação nos Estados Unidos custa, em média, US$ 14,8 mil, com uma desvalorização de até 31,8%, índice mais alto do que os modelos a combustão, segundo o site iSeeCars.com.