6 carros atuais que na verdade são projetos bem antigos

Nos últimos anos, novas regras de segurança e emissões “aposentaram” alguns carros longevos no mercado nacional. Nos últimos três anos modelos como Volkswagen Fox, Fiat Uno, Ford Ka e Ecosport e até o longevo Gol saíram de cena. No entanto, alguns carros que seguem à venda são originários de produtos bem antigos como se vê adiante:

Renault Logan e Stepway

O sedã anda um pouco sumido mas ainda existe e o Stepway é a última versão do Sandero disponível por aqui com motor 1.0Sce que é um projeto mais recente. O Sandero é um projeto antigo e começou a ser desenvolvido há 20 anos pela subsidiária Dacia do grupo Renault. Seu lançamento foi feito em 2007 e logo chegou ao Brasil onde fez sucesso junto com o Logan. A Renault considera a versão de 2014 como uma nova geração mas o projeto em si é o mesmo até hoje.

Volkswagen Saveiro

Há longínquos 15 anos a atual geração da Saveiro foi lançada junto com o Gol. Ao longo do tempo a picape compacta foi perdendo espaço para a concorrente Fiat Strada e nunca mais se recuperou. Mas fez um grande esforço para reverter esse quadro. Foram três mudanças importantes de visual, atualização de motores incluindo uma remodelação mais profunda em 2023 com a estreia de uma versão de cabine dupla e apelo aventureiro na Extreme.

Chevrolet S10

A GM fez um profundo facelift na linha S10 e Trailblazer este ano. Os motores 2.8 turbodiesel foram recalibrados e ganharam nome de “Duramax”, a carroceria mudou e o painel ganhou novos elementos com mudanças bem positivas. No entanto, o projeto dessa geração estreou por aqui há 12 anos. Nesse intervalo ela passou por duas mudanças profundas de visual e se tornou mais moderna escondendo os sinais do tempo para continuar competitiva.

Mitsubishi Eclipse Sport

A remodelação do ASX também veio com um novo nome: Eclipse “Sport” como versão de acesso ao mundo dos SUVs da marca. Embora a carroceria seja nova e bem moderna e alinhada com outros produtos de gerações mais novas o Eclipse Sport usa a plataforma GS que tem mais de 15 anos. Essa base foi compartilhada com o antigo grupo PSA e Chrylser onde até o Compass de primeira geração foi montado sobre essa plataforma. O ponto positivo é o motor moderno 1.5 turbo 4B40 com duplo comando e 165cv de potência.

Renault Duster

O SUV da Renault também usa a plataforma B0 e embora tenha sido remodelado no início deste ano com um visual diferente e até mais equipamentos e um motor moderno 1.3 turbo como opção, se trata da mesma plataforma do Logan e Sandero. Seu projeto original surgiu aqui em 2011, há 13 anos.

Chevrolet Spin

Outro exemplo da GM é a minivan Spin. Com um facelift profundo e um interior moderno ela bem que esconde a idade. Esse projeto é de 2012 sendo o último carro da Chevrolet a usar a plataforma Gamma II que foi compartilhada com a linha Onix e Cobalt. A GM tentou reposicionar o Spin como SUV mas se trata de uma boa e velha minivan com atributos para continuar liderando o segmento de carros familiares e mais acessíveis. Até o motor 1.8 aspirado de 8V é o mesmo.





