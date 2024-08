6 novidades que serão mostradas no Festival Interlagos 2024 SUVS, picapes e carros elétricos farão parte do evento que agita a programação no final de semana em São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Conheça a Nova Rampage Rebel Ignition: Detalhes e Especificações

Já tradicional na cidade o Festival Interlagos Carros é um evento que já virou vitrine para algumas mostras e lançamentos no setor automotivo. O evento abre as portas neste final de semana até domingo dia 11 de agosto, dia dos pais. Além da possibilidade de testar carros no autódromo mais famoso do Brasil, os clientes irão conhecer de perto novidades de várias marcas expositoras. O R7-Autos Carros já preparou a lista com possíveis produtos e outros com grande chance de aparecer no Festival Interlagos:

Rebel (Stellantis reprodução)

Ram Rampage Rebel Ignition

A marca de picapes da Stellantis irá mostrar uma nova versão da linha RAMPAGE que será a Rebel Ignition. Com visual esportivo, a novidade deve estrear o motor 2.2 turbo Multijet de 200cv que começará a renovar o portfólio de modelos diesel da Stellantis.

Ford está preparando uma nova versão para a Ranger: veja o que sabemos

Ford Ranger Black

A nova geração da Ranger terá mais uma versão com a volta do modelo Black. Ele terá rodas e grade escura além de vários detalhes de tom escurecido no acabamento além do motor 2.0 turbodiesel atualizado na linha da vice-líder de vendas do segmento.

News Motor_https://newsmotor.com.br/quanto-vai-custar-picape-byd-shark-pode-ser-mais-barata-que-hilux-e-s10/

BYD Shark

Será a primeira vez que a BYD fará um evento público para mostrar a picape híbrida Shark que estreia mesmo no final do ano por aqui. Será a primeira picape híbrida plugin 4x4 do mercado nacional.

Lexus RX 450h

Lexus RX 450h

A Lexus prepara o lançamento do seu primeiro modelo híbrido plugin, o RX 450h, que vai iniciar uma fase de renovação para a marca que pretende ampliar seu alcance no mercado.

BYD Bao 8 tem fotos internas divulgadas

BYD Bao 8

Entre os lançamentos da marca estarão o Fang Cheng Bao 8 PHEV, um super SUV híbrido com nada menos que 939cv e tração 4x4 movimentado por um motor 2.0 turbo a gasolina combinado com motores elétricos. Este carro não poderá ser testado no evento mas ficará de forma estética.

NETA GT

Neta GT

O esportivo da Neta será mostrado ao público pela primeira vez no Festival Interlagos. Já vimos esse carro durante o anúncio de chegada da marca por aqui. A Neta que pertence ao grupo Horizon tem no portfólio os modelos Neta GT, Neta S, Neta X, Neta U, Neta AYA, Neta V e Neta L e irá ocupar um grande estande de 400m2 no evento.

