6 sinais de problemas na suspensão do seu carro Ruídos metálicos e desvios de trajetória são alguns sinais; saiba como identificar todos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/04/2025 - 02h00

A suspensão é um item vital para a segue anda de um carro. O que fica entre as rodas e a carroceria do veículo como amortecedor, mola, bucha, articulações entre outros deve estar funcionando perfeitamente pela segurança viária. A suspensão em bom estado mantém a direção confortável e segura para o motorista e passageiros. Mas como saber se a suspensão está com algum tipo de problema?

Antes disso, é preciso saber que a suspensão do carro precisa ser verificada a cada seis meses. Desgaste de pneus, alinhamento e balanceamento devem ser olhados de forma preventiva para manter a segurança em dia.

Saiba como identificar problemas na suspensão do carro por meio destes seis sinais importantes:

1. Barulhos metálicos ao rodar com o veículo. Se ao dirigir o motorista ouve estalos, ruídos metálicos de vibração ou outros barulhos incomuns pode ser algum problema oriundo das articulações como bandejas e molas, barra estabilizadora e eixo. É preciso verificar justamente as peças metálicas mencionadas que podem ter desgaste nas conexões chamadas também buchas que são revestimentos emborrachados ou até de nylon que se destacam com o tempo.

2. Falta de estabilidade nas curvas. Esse é um fator perigoso pois a falta de estabilidade por conta do desgaste nos amortecedores e também nas peças metálicas que podem causar dificuldade de manter o veículo na trajetória.

3. Batidas secas ao passar sobre buracos. A falta de curso de suspensão com desgaste de amortecedores e molas no fim da vida útil.

4. Vibração no volante. Esse fator indica problemas em outro ponto da suspensão como caixa de direção. A caixa tem conexões emborrachadas e também metálicas que se desgastam. Também pode indicar falta de alinhamento ou balanceamento que devem ser verificados o quanto antes

5. Desgaste prematuro dos pneus. Vale a pena inspecionar o desgaste dos pneus usando uma luz do celular ou lanterna verificando principalmente a parte interna. Desgaste na suspensão leva a uma abreviação na vida útil dos pneus e isso pode causar acidentes.

6. Oscilação na carroceria. Se ao frear ou acelerar o motorista nota que o carro tem a dianteira rebaixada ou a traseira estes podem ser sinais de desgaste na suspensão. Amortecedor, mola, braços oscilantes desgastados, buchas e eixos com defeito perdem a função de controle da carroceria e deixam a direção insegura.

