7 Pickups que serão lançadas aqui no Brasil no segundo semestre Rampage deve vir com novidades, além da BYD Shark, Riddara, Amarok e RAM 1500

O mercado de picapes já corresponde a 1/4 do mercado nacional com modelos compactos, médios e grandes. E neste segundo semestre teremos um movimento forte de utilitárias que devem chegar para tornar todos os segmentos mais “quentes”. Veja o que teremos de novidade até agora:

Volkswagen Amarok já está pronta

A Volkswagen Amarok se manterá na mesma geração mas assim como a S10 terá um novo visual mais parecido com os demais produtos da marca.

Prestes a mudar, Amarok tem R$ 35 mil de desconto

Ela terá importantes novidades de conteúdo, painel e terá visual semelhante ao do novo T-Cross e, também, o Taos. A marca também não deve mudar a motorização V6 turbodiesel, que entrega até 258 cv e 59,1 kgfm de torque. A transmissão será de oito velocidades e a tração será integral 4Motion. Há especulações de que a Volkswagen use o A Festa do Peão de Barretos em Agosto para mostrar a novidade.

Prestes a mudar, Amarok tem R$ 35 mil de desconto

Riddara RD6

O Grupo Geely deve lançar no Brasil a picape híbrida Riddara RD6, que tem visual sóbrio com faróis e grade frontal pequenos. Ainda não há muitos detalhes sobre a estratégia de lançamento que deve ser comandado por um importador.

Riddara RD6: marca da Geely é anunciada no Brasil com picape elétrica

A Riddara RD6 mede 5,26 metros de comprimento, 3,12 metros de entre-eixos, 1,90 m de largura e 1,83 m de altura. Sob o capô, pode ter motorização híbrida de até 406 cv e autonomia de 600 km.

Riddara RD6: marca da Geely é anunciada no Brasil com picape elétrica

JAC Hunter

A JAC Motors já confirmou a chegada da picape Hunter cujo lançamento deve ficar para o final deste mês ou início de agosto. Mesmo com uma rede de concessionários bem enxuta a Jac seguirá investindo em novidades para este ano.

Há duas opções para equipar a picape chinesa, que pode ter conjunto híbrido de até 218 cv e 34,2 kgfm e autonomia de até 500 km. Também pode ter propulsor 2.0 litros turbodiesel com 170 cv e 41,8 kgfm de torque com transmissão automática de oito velocidades.

Picape é um modelo tradicional na linha da Jac Motors e já teve 300.000 unidades vendidas

RAM 1500 de nova geração

A RAM 1500 de nova geração abandonou o V8 Hemi e em seu lugar irá utilizar os conjuntos V6 Pentastar ou V6 Hurricane, que entrega até 540 cv e 72 kgfm de torque. Visualmente, também passará por uma atualização nos faróis e grade frontal. Devemos ter várias versões da picape posicionada como luxo aqui no Brasil incluindo os modelos híbridos que já existem nos Estados Unidos.

Conheça a nova geração de motores híbridos que virão com a nova RAM 1500

Ford F-150

Já confirmada pela Ford, a F-150 também fica na mesma geração mas ganha novidades pontuais na dianteira e traseira além de novos itens de série seguindo o que já foi apresentado nos EUA no final do ano passado e já está nas concessionárias por lá.

Linha 2024 da picape F-150

A F-150 terá a nova tampa da caçamba com abertura horizontal ou basculante, nova central multimídia de 12 polegadas, Head-up display, entre outras mudanças visuais nos faróis.

Linha 2024 da picape F-150

Por aqui, a Ford F-150 pode ganhar uma versão híbrida com conjunto 2.7 litros V6 biturbo, que é oferecido nos Estados Unidos. Contudo, a marca ainda não confirmou o conjunto mecânico do modelo nem as versões que serão vendidas aqui.

BYD Shark estreia no último trimestre

A BYD Shark, que já foi apresentada pela imprensa brasileira no México, será lançada em breve no Brasil. Com visual arrojado, a picape terá motorização híbrida com motor 1.5 litro turbo e outros dois elétricos EHS, que juntos totalizam 430 cv. O modelo deve fazer de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. Além disso, a novidade tem autonomia de até 840 km e alcance de 100 km apenas no modo elétrico.

BYD Shark: como anda a primeira picape que chega ao Brasil ainda este ano Marcos Camargo Jr.

Em relação ao tamanho, a BYD Shark tem 5,45 metros de comprimento, 3,26 m de entre-eixos, 1,97 m de largura e 1,92 m de altura.

BYD Shark: como anda a primeira picape que chega ao Brasil ainda este ano Marcos Camargo Jr.

Rampage Bighorn

Usando uma nomenclatura típica das picapes maiores a Rampage deve estrear uma nova versão em breve que já foi, inclusive, flagrada no Brasil. A Bighorn será uma versão de acesso e irá complementar a gama da Rampage com uma importante novidade: novo motor 2.2 Multijet II Turbo de cerca de 200cv e 45kgfm de torque com câmbio de nove marchas e que já atende ao novo nível de emissões do Proconve L8.

Rampage Bighorn irá mesclar grade com elementos cromados e escurecidos

Mas nesse caso é somente uma aposta do R7-Autos Carros. A Stellantis não confimou a novidade mas fica evidente que a RAM está preparando novidades que chegarão por aqui em breve na linha da Rampage.





