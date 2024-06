Alto contraste

7 vantagens de comprar um carro seminovo hoje em dia

Com os preços dos carros novos cada vez mais altos é sempre grande a quantidade de pessoas que opta por um veículo seminovo. Fabricados entre dois e três anos, o seminovo já sofreu uma depreciação sobre o modelo zero quilômetro da concessionária. Porém, geralmente esse carro ainda tem a mesma motorização e os mesmos itens de série de um novo.

Mas quais são as vantagens de comprar um carro seminovo seja em uma loja, na internet, em um feirão de carros usados ou mesmo na concessionária? Elencamos alguns pontos importantes:

7 vantagens de comprar um carro seminovo hoje em dia

Veículos seminovos geralmente são mais baratos do que carros novos. Então para quem busca investir um pouco menos, essa é uma boa solução. “Isso se deve à depreciação inicial, que ocorre rapidamente nos primeiros anos de vida do veículo, por isso que mesmo em ótimo estado, eles sempre têm um valor menor”, disse o CEO e sócio-fundador da Vaapty.

Menor depreciação

Menor depreciação

Um carro novo pode perder até 20% do seu valor no primeiro ano, enquanto a depreciação de um seminovo é menos acentuada. Adquirir um carro de segunda mão acaba sendo vantajoso porque a depreciação é mais lenta. Isso porque a primeira desvalorização ocorre neste momento mas o carro ainda é atualizado (provavelmente) em relação ao zero quilomêtro.

Seguro tende a ser mais barato

Seguro tende a ser mais barato

O valor da proteção veicular pode variar bastante de um modelo para outro, assim como por conta do perfil do motorista e coberturas contratadas, mas no geral, o custo do seguro de um veículo seminovo tende a ser menor do que o de um carro novo, devido ao menor valor de reposição. Um carro novo se for envolvido em um sinistro terá peças mais caras enquanto o modelo usado pode ter peças mais em conta o que reduz o valor do prêmio.

Carro geralmente mais equipado

Carro geralmente mais equipado

É possível encontrar veículos seminovos já equipados com acessórios e melhorias feitas pelo proprietário anterior, sem custo adicional. Nos carros mais recentes é comum ter uma multimídia que pode custar entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, câmera e sensor de ré entre outros itens. Também são comuns casos de instalação de rodas, novos pneus, entre outros que também mostram uma compra vantajosa para o novo comprador.

Histórico disponível

Histórico disponível

Existem mais dados sobre a confiabilidade e o desempenho de modelos específicos, uma vez que eles já estão no mercado há algum tempo. Com isso, fica mais fácil pegar referências e informações antes de comprar um seminovo. Para o comprador é muito vantajoso pois as chances de comprar um carro com problemas é bem menor.

Mais fácil de rastrear a procedência

Mais fácil de rastrear a procedência

Claro que um seminovo é melhor que um carro usado pois ele foi fabricado há menos tempo. E assim todas as informações sobre o carro já estão informatizadas em sistema que estão em concessionárias e nos DETRANS. Assim uma vistoria aponta melhor quantos donos o carro teve, quantas vezes passou pela concessionária para uma revisão entre outros itens que melhoram o que se sabe sobre a procedência.

Carro mais moderno e próximo de um zero

Diferente de um carro usado com 10, 12 ou 15 anos de uso, um carro seminovo fabricado a até três anos tem quase a mesma tecnologia dos modelos novos. A troca de geração de um carro geralmente leva um intervalo de pelo menos cinco anos e um facelift de dois a três anos.

Feirão AutoShow é um tradicional ponto de compra e venda de veículos de São Paulo e do ABC Feirão AutoShow é um tradicional ponto de compra e venda de veículos de São Paulo e do ABC (AutoShow/Divulgação)

Financiamento com taxa menor

A compra de um carro de certo valor agregado é um passo importante para muita gente. Ao comprar um carro zero as taxas de juros são mais baixas e um seminovo ainda estará em uma faixa de juros reduzido. É bem diferente comprar um carro financiado com 10 anos de fabricação e um com 3 anos de fabricação. A taxa de juros do carro mais novo será bem menor do que o usado.

Ingressos antecipados com desconto já estão disponíveis no site do AutoShow Ingressos antecipados com desconto já estão disponíveis no site do AutoShow (AutoShow/Divulgação)

Com estas informações fica mais fácil tomar a melhor decisão de compra. Se o caminho for por um seminovo o comprador terá vantagens e economia. No entanto, vale a pena sempre pedir laudo cautelar mesmo que seja uma compra de um particular. O laudo pode ser emitido em postos de vistoria credenciados pelo Detran e tem validade jurídica com análise técnica de estrutura, documentação e procedência do carro.





