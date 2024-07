Alto contraste

A+

A-

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

A Mini apresenta hoje a nova geração do Countryman, SUV 100% elétrico feito sobre a base do BMW X1. Com visual arrojado a nova geração tem linhas mais geométricas já conhecidas e agora está disponível nos concessionários da rede.

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

O SUV compacto chega em um momento importante para a marca onde o BMW Group acelera seu processo de eletrificação com novos modelos híbridos, elétricos mas também a combustão como é o caso do Mini EV. “A Mini é uma marca diferenciada e entrega tudo o que promete com sua proposta diferenciada com crescimento das vendas de 26% no primeiro semestre deste ano em relação a 2023″, disse Maru Escobedo, presidente do BMW Group do Brasil.

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

A nova geração é maior e mais alta além de oferecer maior entre eixos. Tem seus 4,43m de comprimento, 1,84m de largura, 1,64m de altura e 2,69m de entre-eixos o que significa um carro 13,6cm mais longo e com 2cm de espaço a mais entre as rodas. O porta-malas tem 460 litros de capacidade e mais de 1.300 litos com banco traseiro rebaixado o que significa 55 litros a mais que a antiga geração.

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

O motor elétrico é duplo e tem 306cv que pode chegar a 313cv no modo de aceleração por 10s com 50kgfm de torque com velocidade máxima de 180km/h. “É um sistema elétrico assíncrono, geração 5, com tração nas quatro rodas controladas eletricamente. Toda unidade de controle da máquina está no corpo da conjunto que é produzido pela própria BMW”, diz Emílio Mazzei Paganoni, Gerente Sênior de treinamento do BMW Group do Brasil.

Publicidade

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

As baterias chamadas de SA13 tem 64,8kwh são fabricadas pela BMW com células são pela CATL que rendem um alcance bem próximo. Há um radiador por célula. A entrada máxima de potência é de 130kw (DC) e a autonomia é de 320km sendo que na prática deve ficar em torno de 400km no ciclo urbano. A carga lenta é feita em sistemas de até 22kwh em cerca de 3h45.

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

O painel traz uma nova linguagem minimalista e conta com tela redonda com seus 24cm de diâmetro em OLED de alta resolução marca a estreia do MINI Operating System 9 onde todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz e o som é assinado pela Harman-Kardon na versão topo de linha. Chama a atenção o revestimento das forrações de porta e painel com tecido “vegan” de fibras naturais e sem couro de origem animal algo que na verdade está em desuso há anos na produção de veículos.

Publicidade

Primeira volta

O novo Countryman estreia no Brasil completando a transição iniciada pelos modelos híbridos lançados há alguns anos. As versões elétricas estreiam com novo motor duplo de 306cv e esse é o seu maior apelo de vendas. Ao vivo o Countryman é maior do que parece e tem mesmo o porte do X1 sendo 14cm mais longo e bem mais alto que a antiga geração.

Aceleramos o novo Mini Countryman no Brasil: veja preços e versões

Mas a motorização elétrica é o seu trunfo. A aceleração dos 306cv e 50kgfm de torque impressionam e vem com um ruído metálico crescente emulando uma aceleração. Mesmo mais alto o conforto e controle de carroceria são melhores do que no X1 e o acerto da frenagem é mais efetivo.

MINI confirma Countryman SE ALL4 e Cooper S para o Brasil

A tela multimídia com 24cm de diâmetro é outro ponto interessante. Ao concentrar modos de condução e realidade aumentada o Countryman projeta dados do mapa e mostra todas as informações sendo preciso desviar um pouco o olhar mas não muito. Com pacote completo de itens de segurança com ACC, alerta de obstáculos, ponto cego, frenagem automática estacionamento autônomo o Countryman entra em um segmento de poucos representantes mas com proposta inovadora.

Veja os preços e versões

Countryman Exclusive: R$ 294,9 mil

Countryman Top: R$ 339,9 mil





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.