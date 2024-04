Homem capota SUV na praia e é lançado a 5 metros de altura: veja o acidente Motorista fez manobras arriscadas e, após perder o controle, foi arremessado para fora do carro em praia no Oriente Médio

Alto contraste

A+

A-

Veículo perdeu controle após manobra na água e capotou por duas vezes: motorista foi lançado para fora Veículo perdeu controle após manobra na água e capotou por duas vezes: motorista foi lançado para fora (Carscoops Reprodução)

Um homem de 34 anos foi lançado a 5 metros de altura após capotar um SUV da Toyota em uma praia do Kuwait, no Oriente Médio. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o motorista parece provocar o acidente em uma praia a bordo de um Toyota FJ Cruiser.

No vídeo gravado em uma praia no balneário de Abu Al Hasaniya, o SUV está fazendo manobras próximo da água e, em um determinado momento, o motorista perde o controle. O Toyota FJ Cruiser capota duas vezes e cai de lado junto ao mar. O motorista é lançado para fora do veículo, indicando que também dirigia sem cinto de segurança.

Veículo destruído após capotamento duplo em praia no Kuwait Veículo destruído após capotamento duplo em praia no Kuwait (Carscoops reprodução)

O homem cai na água assim que o veículo perde o controle e sai correndo mancando em direção à praia, sendo amparado por pessoas que estavam no local. Aparentemente, o Toyota FJ Cruiser sofreu perda total, pois ficou destruído na manobra perigosa, além de ter ficado um tempo submerso na água até ser resgatado pelo corpo de bombeiros local.