Além do cinto, o que você deve ficar de olho para não levar multa à toa

Dirigir traz consigo uma grande responsabilidade para si e para os outros. E dirigir requer atenção e o cumprimento mínimo das regras de trânsito para evitar autuações. Não só os motoristas agressivos e que ultrapassam o semáforo ou aceleram demais é que são multados. Muitas vezes essas multas são fruto da falta de atenção ao volante sendo que, em muitos casos, o próprio motorista nem sabia que determinado hábito gera multa.



Selecionamos as principais situações para que o motorista fique atento e evite ser multado.



Cinto dianteiro e traseiro

Usar o cinto no banco de trás também é obrigatório embora pareça que a fiscalização não fique tão atenta a esse ponto. Exija que seus passageiros usem o cinto traseiro sob pena de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

Passar por sobre a faixa zebrada

Outro hábito comum em locais de muito trânsito é uma mudança de pista por sobre as faixas zebradas ou pontilhadas. Esse comportamento é uma infração gravíssima, com perda de 7 pontos na CNH, além de multa no valor de R$ 880,41.



Mudar de faixa sem seta

A não ser que a mudança de sentido seja obrigatória como em uma ponte ou saída de rua para outra de apenas um sentido é preciso sinalizar a mudança de faixa com seta. Muitos motoristas esquecem e já existem sistemas de câmeras que podem detectar a ausência da seta e multa-lo em R$ 195,23





Pane seca também rende multa

Essa serve para o motorista que adora circular com o tanque na reserva e um belo dia fica sem combustível. A chamada “pane seca” rende multa de R$ 130 e quatro pontos se o carro for atuado por um agente de trânsito.

Luzes queimadas

De custo muito baixo, uma lâmpada queimada deve ser rapidamente reposta. Circular com um farol apagado, lanterna ou seta queimada também rende multa se o carro for parado por um agente de trânsito. O valor da autuação é de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

Porta malas cheio

É preciso ter cuidado com o porta malas com volume de bagagem em excesso. Toda a carga deve ficar até o limite de altura dos vidros sem prejudicar a visão do motorista. Esse é um item pouco lembrado mas que merece a atenção por segurança: em casa de acidente ou frenagem brusca os objetos podem se deslocar dentro do veículo e causar um acidente. Excesso de bagagem gera multa de R$ 195,23 e 5 pontos no prontuário da Carteira de Habilitação.

O celular também é inimigo do volante

Por fim, e não menos importante, o uso do celular ao volante é cada vez mais comum porém proibido e gera infração grave. Não utilize o aparelho quando dirigir. Selecione uma playlist de música para ouvir no caminho ou uma rádio ou podcast de notícias, não desvie o olhar para a tela e fique atento ao tráfego. A multa de celular custa cara para o bolso: R$293,47 e a soma de sete pontos na carteira