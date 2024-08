Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen Picape ganha novidades e mantém mesmo preço justificando sua longevidade com mais conteúdo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 19h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h22 ) ‌



Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen

A Volkswagen apresenta seu segundo lançamento do ano que é a renovação da veterana Amarok. A marca vai fazer o anúncio festa do peão de Barretos, da qual é patrocinadora há 30 anos do maior rodeio do Brasil que será realizado a partir de hoje até o dia 25 e que movimenta R$ 1,2 bilhão.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





O visual que já foi mostrado nas redes sociais agora se torna oficial com a Amarok 2025. Ela ganha uma nova dianteira com novos faróis e lanternas, novo contorno em LED superior, grade e pára-choque mais pronunciado a exemplo das mudanças aplicadas na Saveiro ano passado.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





O motor não sofreu mudanças: segue sendo o 3.0 V6 turbodiesel de 258cv (com função overboost que eleva a potência para 272cv) e 59kgfm de torque combinado com tração integral 4Motion e câmbio automático de oito marchas.



Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen



Entre as mudanças agora confirmadas estão uma nova dianteira com pára-choques renovados inspirados na Saveiro que recebeu facelift ano passado. Na lateral segue tudo igual com caixas de roda visual “quadrado” e na traseira há uma lanterna escurecida mas com o mesmo desenho.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





Por dentro a Amarok mantém o painel e volante, ganha nova multimídia de 9 polegadas e ganha um dispositivo chamado Safer Tag que tem aviso de colisão e de saída de faixa.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





Produzida na Argentina a Amarok já teve 740 mil unidades desde 2010. No primeiro semestre de 2024, um pouco ofuscada pela idade, a Amarok acelerou um pouco nas vendas após algumas promoções o que alavancou as entregas em 21%.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





Mesmo se mantendo na mesma geração a Amarok também está mais equipada recebendo conjunto de 6 airbags e equipamentos inéditos de segurança mas ficará apenas com a multimídia Composition Touch e não a Volksplay de 10 polegadas. No entanto o sistema da multimídia foi atualizado com novos gráficos mais modernos. Agora a Amarok tem 5 anos de garantia e há 85 acessórios como estribos, soleira e outros itens.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





“O principal vetor econômico do Brasil, o Agronegócio movimenta a economia e teremos mais de 326 milhões de toneladas nessa safra, em um segmento que emprega 28,3 milhões de pessoas sendo muito importante para a estratégia da Volkswagen”, disse Ciro Possobom, CEO da Volkswagen.

Amarok 2025: veja o que muda na picape da Volkswagen





São três versões com duas opções para a Extreme topo de linha mantendo o preço da versão 2024.



Comfortline: R$ 309,9 mil



Highline: R$ 328,9 mil



Extreme: R$ 350,9 mil

Hero na cor verde Oliver custa mais R$ 1.550 que é oferecido sem custo adicional na pré venda

Dark na cor preta também custa R$ 1.550