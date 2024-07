Amarok repaginada manterá antigo painel e três versão Extreme: veja flagras Novidade está a caminho do Brasil para a fase de lançamento

Amarokgo/Reprodução

A Volkswagen já iniciou a distribuição das primeiras unidades da repaginada Amarok. Flagras dos perfis Amarokgo e também BFMS mostram as primeiras unidades da picape chegando ao Brasil.

BFMS/Reprodução

A revelação da Amarok 2025 será feita dia 06 de agosto na Argentina onde ela já é produzida em General Pacheco desde o começo do ano. No Brasil a Volkswagen deve lançar a picape renovada durante a Festa do Peão de Barretos que começa dia 15 de agosto.

BFMS/Reprodução

Os flagras confirmam que a reestilização irá atualizar o conjunto ótico, a grade e alguns detalhes da Amarok que terá a versão “Extreme” como topo de linha assim como a Saveiro que mudou no ano passado.

E assim como a picape compacta, a Amarok também irá se manter na mesma geração e manterá, inclusive, o mesmo painel. Há novidades visíveis como a multimídia Composition Touch de 9 polegadas mas o painel deve seguir analógico bem como os elementos internos da picape.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

A VW já confirmou que o motor da Amarok será o mesmo: 2.0 turbodiesel de quatro cilindros com 180 cv e 42,8 kgfm nas versões de entrada e o 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm e por enquanto é isso o que sabemos a respeito da Amarok.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Quando chegar a Amarok irá enfrentar uma dura concorrência. A Toyota Hilux segue líder isolada, a Ford Ranger está vencendo a batalha contra a Chevrolet S10 que é uma picape antiga reestilizada tal qual a Amarok. Hoje a picape a Volkswagen vende menos que Nissan Frontier e Mitsubishi L200 tendo apenas a Fiat Titano na lanterna.