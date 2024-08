Antes da Mudança, Peugeot 208 Fica Até R$ 16 Mil Mais Barato Hatch tem descontos em unidades 2024 com motor 1.0 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h00 ) ‌



A Peugeot já está preparando o lançamento da linha 2025 do 208, e às vésperas da mudança, os concessionários da marca estão oferecendo descontos significativos para as unidades 2024 remanescentes. As ofertas são válidas para as versões de entrada LIKE e Style.

Descontos e Versões

Peugeot 208 Like Pack 2024/2024 - R$ 79.590

Desconto: R$ 16.400 (de R$ 95.990 para R$ 79.590)

Itens de Série: Quatro airbags, ar-condicionado digital, auxílio de partida em subidas, controle de estabilidade, multimídia de 10 polegadas, comandos no volante, vidros elétricos nas quatro portas, luzes DRL “dentes de sabre” em LED e retrovisores externos com comandos elétricos.

Peugeot 208 Turbo também está na premiação

Peugeot 208 Style 2024/2024 - R$ 84.990

Desconto: R$ 13.000 (de R$ 97.990 para R$ 84.990)

Itens de Série: Faróis Full-LED, grade dianteira pintada de preto cromado, rodas de liga leve de 16 polegadas escurecidas, carregador wireless para smartphones, câmera de ré, sensor de estacionamento, teto panorâmico, soleira Peugeot em alumínio e tapetes bordados alusivos à versão.

Peugeot 208 chega à Europa neste segundo semestre e ano que vem estará no Brasil

Foco nas Versões Turbo

Curiosamente, as versões com motor turbo não estão entre os modelos que são vendidos com preços mais baixos. Isso reforça a teoria de que a Peugeot pode deixar de oferecer o 208 com motor aspirado, focando apenas nas versões com motor T200 turbo, já que o 1.6 aspirado também deixará de ser oferecido.

208 foi o modelo mais vendido pela Peugeot, pois teve 17.885 unidades vendidas entre janeiro e julho

Motor do Peugeot 208

As versões Like e Style contam com o propulsor 1.0 Firefly, emprestado da Fiat, que entrega 71 cv e 10 kgfm de torque com gasolina, e 75 cv e 10,7 kgfm quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de 5 marchas nestas versões.

Interior é moderno e combina couro com material de boa qualidade no Peugeot 208 Griffe

Conclusão

Com descontos nas versões 2024 1.0 aspirado do Peugeot 208, os consumidores tem preços mais atrativos antes da chegada da linha 2025. As mudanças previstas indicam um futuro focado em motores turbo, proporcionando uma atualização significativa na oferta da Peugeot. As versões da linha 2025 serão conhecidas em breve.

