Antes do Brasil, GAC Aion Y é lançado no Uruguai por R$ 200 mil Minivan tem motorização elétrica de até 136 cv e pode rodar até 430 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GAC/DIVULGAÇÃO GAC/DIVULGAÇÃO

O GAC Aion Y é lançado no Uruguai pode por US$ 34.990, aproximadamente R$ 200 mil em uma conversão direta sem impostos. A minivan tem motorização elétrica de até 136 cv e pode rodar até 430 km. Vale lembrar que a marca chinesa já anunciou um investimento de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,6 bilhões em valores convertidos após uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

GAC/DIVULGAÇÃO GAC/DIVULGAÇÃO

O GAC Aion Y tem desenho arrojado, posto que não há grade frontal, trazendo um para-choque dianteiro limpo e com amplos faróis no formato de “Y”. A traseira conta com lanterna em peça única na vertical. Por dentro, a minivan chinesa adota o padrão chinês, visto que tem duas grandes telas, sendo uma de 14,6 polegadas para multimídia e 10,25 polegadas para o painel digital.

GAC/DIVULGAÇÃO GAC/DIVULGAÇÃO

A minivan tem 4,53 metros de comprimento, 2,75 metros de entre-eixos, 1,87 metro de largura e 1,65 metro de altura.

GAC/DIVULGAÇÃO GAC/DIVULGAÇÃO

O GAC Aion Y tem motorização elétrica de até 136 cv com 23 kgfm de torque, que segundo a marca, faz de zero a 100 km/h em apenas 7,9 segundos, atingindo a velocidade máxima de 150 km/h. A bateria é de 63,2 kWh, o que carregada permite a minivan rodar até 430 km no ciclo de teste chinês WLTP.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.