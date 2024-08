Apesar das tarifas, elétricos chineses batem recorde de vendas na Europa Tarifas chegam perto dos 40% e analistas agora esperam o momento “pós elevação de impostos” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/barateou-carros-eletricos-ja-estao-custando-r-74-mil-no-brasil/

Apesar das altas tarifas impostas pela União Europeia para a entrada de carros elétricos chineses, as vendas desses veículos atingiram um recorde no primeiro semestre de 2024. No entanto, a maioria dessas vendas ocorreu antes do aumento dos impostos. Atualmente, os carros elétricos chineses representam 11% das vendas em um mercado dominado por fabricantes como Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo e BMW.

BYD Dolphin 100% elétrico é apresentado na Europa BYD/Divulgação





Marcas chinesas como BYD e MG (do grupo SAIC) estão se destacando, além de modelos de marcas europeias como Volvo, mas fabricados na China. Em junho, dados da JATO Dynamics mostram que 13.366 unidades da MG foram registradas na Europa, e outras 4.000 unidades da BYD chegaram ao continente, impulsionadas pelo patrocínio da BYD à tradicional Copa da UEFA de futebol.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/estes-sao-os-valores-para-manter-o-byd-song-plus-de-r239-800-vale-a-pena-investir/





Especialistas indicam que, com as tarifas mais elevadas, será possível avaliar melhor a aceitação e a presença dessas marcas chinesas no mercado europeu daqui em diante.