Após acordo, HR será vendido em concessionárias Hyundai

Alto contraste

A+

A-

A Hyundai HR já está na linha 2025 e vai ser vendida nas concessionárias Hyundai. Antes, por conta da produção sob responsabilidade da Caoa em Anápolis, somente a rede do grupo comercializava a utilitária.

Hyundai HR 2025 Hyundai HR vendido na versão 4WD no Brasil com motor 2.5 de 130cv

A HR é comercializada na configuração 4WD com tração nas quatro rodas com ar condicionado, motor 2.5 turbodiesel de 130cv e 26kgfm de torque combinado com transmissão manual de seis velocidades.

Hyundai HR 2025 Hyundai HR vendido na versão 4WD no Brasil com motor 2.5 de 130cv

Antes do acordo entre a a Caoa e Hyundai Motor Brasil, os modelos importados da marca sul coreana além dos modelos Chery eram vendidos na rede Caoa que tem 46 pontos de venda. Já a Hyundai Motor vendia apenas as linhas HB20 e Creta que são fabricados no Brasil em Piracicaba.

Hyundai HR 2025 Hyundai HR vendido na versão 4WD no Brasil com motor 2.5 de 130cv





Publicidade

Agora, a Caoa fica responsável por sua unidade industrial em Anápolis mas a linha HR também poderá ser adquirida na rede Hyundai que tem pouco mais de 200 concessionárias em todo o país.

Hyundai HR: 100 mil unidades e modelos à pronta entrega Hyundai HR: 100 mil unidades e modelos à pronta entrega (Hyundai/Divulgação)

O preço do Hyundai HR 2025 é R$ 179.990.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.