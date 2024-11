Após investir R$ 13 bilhões, Ford diminui produção de SUV elétrico na Europa Montadora vai reduzir ritmo da produção do Capri, que usa a plataforma MEB Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h05 ) twitter

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

A Ford anunciou que irá reduzir o ritmo de produção do Capri, SUV elétrico que usa a plataforma MEB (grupo Volkswagen) recém-lançado na Europa.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

A produção está concentrada em Colônia, na Alemanha, e se deve à redução da demanda por carros elétricos. Na fábrica foram investidos US$ 2 bilhões, cerca de R$ 13 bilhões.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

A fábrica alemã da Ford tem capacidade para 250.000 unidades. Segundo o site Automotive News, a Ford vai anunciar um programa de redução da produção alternando dias de férias coletivas com semanas de trabalho contínuo até ao menos o final deste ano.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

O jornal alemão Kölner Stadt-Anzeige conversou com um porta-voz da Ford, que falou em um mercado com “rápida deterioração” para os elétricos. A Ford perdeu só no último ano 1% de market share na Europa e vendeu 329 mil unidades em 2023.

‌



