Após polêmica, conceito Jaguar Type 00 é revelado Modelo inspirado neste conceito deve ser lançado só em 2 anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 23h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 23h00 ) twitter

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Após mudar completamente a identidade visual em uma campanha polêmica, a Jaguar apresentou o primeiro conceito resultante dessa transformação: o Type 00. No entanto ele só deve ser lançado dentro de três anos no mercado.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Com design controverso, que combina minimalismo e futurismo, o Jaguar Type 00 tem faróis dianteiros afilados, uma ampla grade frontal fechada com a nova logomarca da empresa, um capô alongado e rodas de 23 polegadas com acabamento esportivo. O cupê também tem lanternas finas na traseira e uma espécie de grade traseira, pelo menos é o que indicam os desenhos.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

O interior é ainda mais minimalista, visto que as telas ficam embutidas no painel central e saltam para fora quando o veículo estiver ligado.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Além disso, os bancos, o volante e uma barra central dourada, que reúne botões do ar-condicionado, manopla e freio de estacionamento, apresentam um visual minimalista. Não há informações sobre a motorização, bem como bateria e autonomia.

