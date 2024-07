Associação reage contra planos de aumentos de impostos para carros importados

‌



A+

A-

Mobilidade Sampa - Trânsito_https://mobilidadesampa.com.br/2024/05/navio-da-byd-chega-ao-brasil-pela-primeira-vez-e-atraca-no-porto-de-suape/

Nas últimas semanas um projeto de lei avançou na Câmara dos Deputados e tende a encarecer os carros importados com mais impostos. Se as propostas forem aprovadas teremos mais carros híbridos e elétricos mas também a combustão pagando ainda mais impostos. Nesta semana uma coletiva de imprensa convocada pela Abeifa (Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), manifestou preocupacao com o setor.

BYD testa navio que transporta 7.000 veículos ao mesmo tempo BYD/Divulgação

Em junho das 202.474 unidades licenciadas no Brasil, 7.979 foram importadas. Esses dados corrrespondem a um market share de 3,94% bem inferior ao esperado para um mercado maduro onde os carros importados representam entre 10 e 15% das vendas.

Navio transportou 5.000 veículos para o Brasil e chegou em Suape/PE

“medidas protecionistas ou barreiras alfandegárias artificiais são sempre ineficazes. A médio e longo prazos, são prejudiciais a toda a cadeia automotiva e em especial ao Brasil. As importações, além de regular o mercado interno por meio da competitividade de tecnologias e de preços, desafiam as montadoras locais a melhorar seus próprios produtos e ao aumento efetivo das exportações, o que vale dizer que a competitividade coloca em xeque a indústria local”, disse Marcelo Godoy, presidente da entidade.

Centro de peças em Vitória/ES da BYD

No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, foram emplacadas 45.766 unidades, número que representa marketshare de 4,25% do total de 1.077.062 unidades do mercado interno brasileiro. “Se uma indústria local não consegue brigar com 10% do todo, ela precisa repensar seu negócio e a forma como fazer seus veículos”, disse Godoy durante o encontro. O executivo à frente da entidade chamou as propostas de “retrocesso” para o setor além de medidas “protecionistas”.

Publicidade

News Motor_https://newsmotor.com.br/quanto-custa-a-assinatura-de-carros-da-gwm-no-brasil-confira-precos/

No primeiro semestre do ano com pouco mais de 1 milhão de veículos vendidos, 45.766 foram vendidas no país por meio das associadas à Abeifa, o que representa 4,2% do total. A entidade defende que os importados, dentro de um patamar aceitável, servem para mostrar novas tecnologias para o consumidor e a previsibilidade é um tema importante pois muitas importadoras atuam com grande estrutura no país e montam sua operação de negócios baseado em transparência fiscal e previsibilidade para definir seus preços e posicionamento de mercado.

ZEEKR VAI LANÇAR dois carros NO BRASIL ESTE ANO: Zeekr X e 001. VEJA O VÍDEO!