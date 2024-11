Aston Martin apresenta luxuosos Vantage e DBX707 no Brasil Esportivo Vantage ganhou novidades na linha 2025 em uma nova geração Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h11 ) twitter

Aston Martin/Divulgação Aston Martin/Divulgação

A Aston Martin São Paulo, empresa que representa a marca de luxo britânica apresentou nesta semana as primeiras unidades dos novos Vantage e DBX707 a chegarem ao Brasil. O esportivo Vantage, que ganhou novidades na linha 2025 em uma nova geração, apareceu ao lado do SUV DBX707 com maior conectividade e evoluções de dirigibilidade segundo a marca.

Aston Martin/Divulgação Aston Martin/Divulgação

Vantage 2025





Anunciado em fevereiro no mercado europeu, o novo Vantage tem linhas renovadas e motor V8 biturbo de 4 litros com 665 cv de potência e 81,6 kgfm de torque. A distribuição de peso é dividida em 50% na dianteira e 50% na traseira. A velocidade máxima é de 325 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,4 segundos.

Aston Martin/Divulgação Aston Martin/Divulgação

DBX707

No Aston Martin DBX707, as mudanças aconteceram na parte de dentro, com novo sistema de infoentretenimento com estrutura multitelas totalmente personalizada, nova arquitetura interna do habitáculo e alterações na calibração do software do chassi para aprimorar o comportamento dinâmico do carro. O trem de força não foi alterado, foi mantido o motor V8 de 4 litros com 707 cv e potência e 91,8 kgfm de torque acoplado a uma transmissão de nove marchas.





