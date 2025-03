Aston Martin apresenta o Vanquish Volante 2026 com 824 cv Esportivo faz de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 11h00 ) twitter

Aston Martin/Divulgação

A Aston Martin revelou o Vanquish Volante 2026 na versão conversível do renomado Grand Tourer. O bólido vem equipado com um motor V12 biturbo de 5,2 litros, que entrega 824 cavalos, que possibilita chegar aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos. Contudo, a marca não revelou o preço do esportivo, só que segundo a imprensa europeia, deve ter preço inicial de US$ 434 mil, cerca de R$ 2,5 milhões. A novidade começa a ser produzida no terceiro trimestre de 2025 com menos de 1 mil unidades previstas para serem fabricadas por ano.

Aston Martin/Divulgação

Visualmente, o Aston Martin Vanquish Volante tem uma ampla grade frontal, formando uma grande “boca”, além de trazer faróis dianteiros no formato de gota. Por sua vez, a traseira tem lanternas na vertical no estilo futurista e quatro amplas saídas de escapamento. O interior tem acabamento luxuoso, quadro de instrumentos que mescla o digital com analógico e uma ampla central multimídia, ambas de 10,25 polegadas. As rodas são de 21 polegadas calçadas com pneus Pirelli P Zero.

Aston Martin/Divulgação

Sob o capô, o bólido tem um motor V12 biturbo de 5,2 litros, que entrega 824 cavalos de potência e 102 kgfm de torque, com tração traseira e câmbio automático ZF de 8 marchas. Segundo a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e atingir a máxima de 344 km/h.

Aston Martin/Divulgação

Ademais, a marca fez ajustes na suspensão, que contam com amortecedores Bilstein DTX. Os freios dianteiros são cerâmicos de carbono, com pinças de seis pistões. O modelo ainda tem sistema de escapamento de titânio opcional que oferece um som mais evidente, quando o teto está fechado.

