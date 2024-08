Audi A5 2024: equilíbrio entre menos potência e mais controle Linha do sedã esportivo fica mais equipada e volta da tração Quattro é a melhor notícia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h00 ) ‌



Ao apresentar a linha 2024 do Audi A4 e A5 a marca fez o possível para renovar a dupla que já está a venda há um tempo no país sem grandes mudanças além da tração integral Quattro de série. Mas isso não significa que sejam carros “antigos”. Pelo contrário. Especialmente no caso do A5 o equilíbrio raro entre um sedã com desempenho esportivo segue com uma legião reduzida de fãs muito fiéis à proposta. O R7-Autos Carros testou por uma semana o novo Audi A5 2024 por uma semana.

O sedã esportivo recebeu pequenas mudanças mantendo seu design. Ganhou detalhes externos como novas rodas aro 20 e detalhes na cor preta do kit Black que agora está presente em toda a linha e deixa os emblemas mais elegantes bem como a grade Single frame com as quatro argolas sobre um fundo do tipo colmeia.

Por dentro o carro ganha detalhes como o acabamento claro no tabelier do painel. Por fora e por dentro o logotipo Quattro mostra uma grande mudança da linha assim como teto revestido em preto e do tipo solar. Voltando às origens o A5 recebe a tração integral acoplada ao motor 2.0.l turbo.

Ainda como itens de série o Audi A5 ganha itens de condução autônoma, mérito da marca em manter seu carro com uma proposta de segurança. Há controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem automática, alerta de permanência em faixa e atenção do motorista.

Só faltou mesmo um alerta de ponto cego, algo tão útil para um carro mais largo e alongado do que um sedã de porte médio.

A multimídia Audi MMi é a mesma e essa sim mostra certo cansaço embora tenha espelhamento sem fio para celulares Apple CarPlay e Android auto, controles de climatização digital que agora é de três zonas e concentre os modos de condução Audi Drive Select. Ao acionar a câmera de baixa resolução fica a sugestão de melhoria para um sistema de 360° já bem difundido em marcas premium.

O motor tanto do Audi A4 quanto do A5 é o mesmo 2,0 litros quatro cilindros TFSI turbo com injeção direta e sistema híbrido leve com 204cv e 32,6kgfm de torque conectado ao câmbio S-tronic e sistema de tração integral Quattro ultra, já disponível em outros veículos. Uma pena por um lado: ser motor já teve 252cv e agora fica bem menos potente.

Mas isso não significa pouca diversão a bordo. Além do nível esperado de acabamento a dirigibilidade do A5 é digna de um esportivo: estável, com posição de dirigir próxima do solo e com precisão milimétrica da direção.

A tração integral joga a favor com a segurança e, se exigido, o Audi A5 mantém a firmeza e tira o máximo de diversão jogando a força para o eixo traseiro. E como o motor já perdeu porém da era de se esperar um consumo melhor: na nossa média o carro ficou em 11,2km/l no percurso urbano e 14 no rodoviário, boa marca para um carro mais pesado e com 204cv.

A versão que ilustra a matéria é a S-Line e traz rodas diferentes e maiores com 20 polegadas, teto preto, bancos elétricos também com memória, acabamento com uma faixa mais clara no painel ao preço de R$ 395 mil.

O pacote Black e som premium B&O também são cobrados separadamente assim como as cores especiais perolizadas e metálicas por R$ 2,2 mil. Diante do Série 3 o Audi A5 mantém sua proposta mas é caro de toda forma. Fica como esperança a chance de termos a nova geração do A5 europeu que deve estrear em 2025 no mercado brasileiro.

AUDI A5 2024: AINDA VALE A PENA? Teste completo. VEJA O VÍDEO!