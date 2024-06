Alto contraste

Audi anuncia revisão por R$ 588 em semana de manutenção para usados da marca

A Audi divulgou nesta semana uma ação para fidelizar clientes junta à marca. A ação é chamada de “Audi Service Week” que inclui uma revisão para os carros da marca produzidos entre 2009 e 2019, portanto modelos já fora da garantia de fábrica. A ação é válida em toda a rede entre os dias 24 e 29 de junho para toda a linha exceto linha S, RS e o esportivo R8.

Os clientes podem fazer a manutenção que inclui a troca do óleo de motor e filtro, alinhamento e balanceamento com rodízio de pneus e lavagem externa por R$ 588,00 à vista podendo ser parcelado em seis mensalidades de R$ 98. Os clientes que participarem da Service Week ganharão um Audi Gecko de presentes.

“Estamos celebrando 30 anos da Audi no Brasil em 2024 e essa é uma das ações especiais que realizaremos com os nossos clientes para marcar essa bela trajetória no mercado brasileiro. A ação da Service Week chega para oferecer condições facilitadas de alguns serviços essenciais para a manutenção e longevidade do veículo prestados por uma equipe altamente capacitada para atender os clientes da marca”, destaca Milena Araujo, Head de pós-vendas da Audi do Brasil.





