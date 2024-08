Audi divulga teaser da nova geração do Q5 Nova plataforma mais tecnológica, interior refinado e motores eficientes são esperados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2024 - 16h25 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h25 ) ‌



A Audi divulgou hoje na Europa um teaser do que será o novo Q5, seu carro híbrido mais vendido que deverá ter motor híbrido de até 367cv. A marca diz que o Q5 terá as linhas contemporâneas e terá novas tecnologias.

Audi Q5 nova geração (Audi Divulgação)

O novo Audi Q5 2025 será construído sobre a plataforma Premium Platform Combustion (PPC), uma evolução da plataforma MLB, e também utilizada na linha A5. Espera-se que seu desenho esteja próximo do Q6 E-tron já revelado na Europa e que usa a nova geração de plataformas elétricas compartilhadas, por exemplo, com o Porsche Macan.

O novo Audi A6 Sportback e-tron já está pronto

Em termos de eletrificação, o novo Q5 2025 contará com um sistema híbrido leve em seus motores 2.0 TFSI a gasolina, com 204 cv, 2.0 TDI turbodiesel, também com 204 cv, e um motor 3.0 V6 TFSI a gasolina com 367 cv. No entanto, a base do Q5 serão os modelos com motor híbrido como são comercializados em vários países.

Audi Q6 E-Tron Marcos Camargo Jr

O Audi Q5 2025 será revelado oficialmente em setembro na Europa mas deve demorar um pouco a chegar por aqui. Atualmente, a versão híbrida do Q5 no Brasil tem preços que variam entre R$ 398.990 e R$ 506.990.

