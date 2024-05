Audi, GM, Ford e Stellantis: os planos para ter elétricos baratos nos próximos anos

Alto contraste

começaram a olhar para a China como uma especial aliada no tema da eletrificação. Como os chineses se anteciparam a esta fase, se encontram em uma posição muito avançada em relação à as montadoras tradicionais.

E nos últimos meses estas montadoras anunciaram parcerias e no mínimo uma troca de tecnologia que poderá resultar em modelos desenvolvidos na China, porém vendidos em outros países por estas mesmas montadoras. Veja o que já foi anunciado nos últimos meses.

Stellantis

No final do ano passado o grupo Stellantis anunciou a associação com a Leapmotors, uma montadora recente na China e agora detém 49% desta empresa. Seus veículos eletrificados já estão sendo adaptados para a venda tanto na Europa quanto na América do Sul.

Citroën e-C3 que terá preço inferior a 25 mil euros Citroën e-C3 que terá preço inferior a 25 mil euros

E a Stellantis tem pressa: recentemente a empresa disse que até setembro seu primeiro modelo elétrico compacto e barato terá as vendas iniciadas na Europa. No Brasil o anúncio deve ser feito até o final do ano. A expectativa é que modelos como compacto T03 custe em torno dos 20 mil Euros, cerca de R$ 120 mil, 30% menos do que seu modelo elétrico atual mais barato, o Citroën e-C3.

Chevrolet Equinox Plus híbrido é anunciado na China com autonomia de 1.000km

General Motors

A General Motors teve uma série de problemas recentes com modelos eletrificados que já haviam sido anunciados em mercados como os Estados Unidos. A picape Silverado teve produção adiada, houve problemas na produção do Bolt que saiu de linha sem um sucessor entre outros.

Chevrolet Equinox foi desenvolvido na China Chevrolet Equinox foi desenvolvido na China (Chevrolet/Divulgação)

Agora a GM já admite de forma aberta que seus próximos carros serão híbridos e o primeiro foi justamente desenvolvidos na China onde já é vendido: o Equinox. Este SUV também deverá ser comercializado no Brasil em 2025 e sua engenharia irá orientar futuros produtos com motorização híbrida nos Estados Unidos onde os sedãs definitivamente perderam espaço e a GM terá mais SUVs e modelos compactos especialmente os de propulsão híbrida.

Ford lança primeiro SUV pequeno e elétrico na Europa: Puma Gen-E Ford lança primeiro SUV pequeno e elétrico na Europa: Puma Gen-E (Ford/Divulgação)

Ford

A Ford, entre as fabricantes norte-americanos é a que menos tem projetos associados a empresas chinesas. Muito embora o CEO Jim Farley tenha dito que a montadora já tem projetos adiantados a movimentação de bastidores não mostra algo neste sentido. Na Europa, a Ford apaga as luzes de suas fábricas mas não há ainda um carro elétrico de volume e preço acessível.

SUV compacto com motor elétrico seguindo as atualizações do Puma a combustão no mercado europeu SUV compacto com motor elétrico seguindo as atualizações do Puma a combustão no mercado europeu (Ford/Divulgação)

O próximo elétrico será o Ford Puma Gen-E, que será vendido na Europa mas por um preço ainda estimado em 35 mil euros. A marca precisa de modelos menores e mais acessíveis para manter-se competitiva.

Advanced Digitized Platform

Audi

A Audi literalmente correu por fora quando o assunto é eletrificação e modelos mais acessíveis. Nos últimos dias , os alemães anunciaram uma parceria com a gigante SAIC para construir arquiteturas e carros de forma mais rápida e acessível.

Advanced Digitized Platform

Essa plataforma já tem nome: Advanced Digitized Platform e dará origem a modelos elétricos e eletrificados no futuro com custo de desenvolvimento menor em um tempo 30% mais rápido em relação aos modelos atuais.

Volkswagen

A Volkswagen já havia anunciado parceria com a JAC Motors no desenvolvimento de plataformas e baterias há dois anos. No entanto o mercado mudou e este ano os alemães anunciaram uma parceria com a startup Xpeng. O objetivo é reduzir em 40% o custo de desenvolvimento de carros eletrificados em relação aos modelos da arquitetura atual ID.

(XPeng Motors/Divulgação)

A Arquitetura Elétrica da China (CEA) também dará origem aos futuros carros elétricos da marca não somente na China mas em vários países e provavelmente também para os europeus. Dessa forma, montadoras tradicionais esperam conseguir alcançar e reduzir os prejuízos dos últimos anos quando o assunto é eletrificação e se é preciso descarbonizar também estamos falando do desenvolvimento de modelos elétricos e eletrificados de forma mais rápida e também mais acessível ao consumidor comum.





