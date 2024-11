Audi lançará nova marca na China sem logo das quatro argolas Marca AUDI terá três novos produtos que chegam em meados de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h00 ) twitter

Audi/Divugalção Audi/Divugalção

A Audi vive uma crise de vendas no mercado chinês. Diante das marcas locais eletrificadas o portfólio da marca alemã diminuiu assim como as vendas. E para um rebranding completo, para usar um termo do marketing bem atual a troca de marca soa estranho pois a Audi continuará sendo AUDI, com letras garrafais.

Audi/Divugalção Audi/Divugalção

Ao lançar um novo conceito o AUDI E, a marca que irá se associar à SAIC (que já tem uma série de joint ventures com Volkswagen e GM por exemplo) para um novo negócio.

Audi/Divugalção Audi/Divugalção

O CEO da Audi Gernot Döllner disse que se trata de uma proposta “mais tecnológica” para clientes que “esperam conectividade bem como direção autônoma”.

Audi/Divugalção Audi/Divugalção

A Audi disse que o E Concept representa o primeiro de três novos modelos de porte médio e grande que começam a chegar ao mercado em meados de 2025. O desenvolvimento dessa nova plataforma que será elétrica ficará a cargo de Fermín Soneira, espanhol que veio da Audi para tratar nesse projeto de cooperação.

Audi/Divugalção Audi/Divugalção

A Audi afirma que a nova plataforma terá o nome de Advanced Digitized Platform com arquitetura de 800 volts e que dará origem a estes novos produtos.

