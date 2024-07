Audi promove ação social com ONG no MT Ação faz parte do projeto “Litros de Luz” que promove iluminação com tecnologia sustentável para comunidades indígenas no Brasil

Audi promove ação social com ONG no MT

A Audi entregou mais uma fase do projeto “Litros de Luz” que promove iluminação com tecnologia sustentável para comunidades indígenas no país. A última edição teve duração de sete dias (29 de maio até 05 de junho) e beneficiou um total de 20 comunidades indígenas, 140 famílias e mais de 600 moradores locais com o fornecimento de 170 sistemas compactos de iluminação e energia, entre lanternas e postes solares.

A Audi fez a ação social na região da Reserva Indígena do baixo Xingu, Mato Grosso (MT). As comunidades indígenas que receberam a ação foram: Castanhal, Três Patos, Mainumy, Bom Jesus, Maraká, Iguaçu, Camaçari, Aiporé, Sítio Amazonas, Paranaitá, 3 Famílias, Sítio Vitória, Kayasu, Jawary, Jyenap, Progresso (Novo Progresso), Maitá, Nova Geração e Sobradinho - onde será montada a infraestrutura dos voluntários do projeto.

“Este é um projeto que, além do seu propósito principal de levar iluminação de forma sustentável para comunidades sem acesso permanente à eletricidade, também reforça a importância do apoio de empresas em projetos sociais que podem ser relevantes. Ações como esta permitem que a gente lembre sempre que precisamos uns dos outros”, destaca Antonio Calcagnotto, diretor de assuntos institucionais e sustentabilidade da Audi do Brasil.

“Este é um projeto extremamente valioso para as comunidades que recebem as soluções solares sustentáveis e também para todos os voluntários que participam da ação. Levar iluminação para a reserva indígena de Xingu reforça o nosso propósito assim como nos mostra a importância ao respeito às origens e crenças de todos os seres humanos. Foi uma importante lição em um projeto tão gratificante para todos nós”, diz Rüdiger Recknagel, Diretor Geral da Audi Environmental Foundation.

“Este é o nosso terceiro ano de parceria com a Audi do Brasil e a Audi Environmental Foundation e certamente o mais desafiador. Levar soluções solares para essas 20 comunidades e conhecer a fundo a vida dos indígenas em Xingu é sem dúvida uma das experiências mais realizadoras que pude vivenciar. Este projeto não apenas levará luz, mas também valorizará os povos indígenas, os verdadeiros guardiões da floresta”, destaca Rodrigo Eidy, Presidente do Litro de Luz Brasil.

