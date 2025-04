Audi RS 6 Avant GT volta ao Brasil em lote de apenas 10 unidades Motor V8 de 660cv segue sendo oferecido na perua Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 17h00 ) twitter

Audi/Divulgação

A Audi confirmou nesta semana que a perua esportiva RS 6 Avant GT sete oferecida no Brasil. Porem a Audi irá importar apenas 10 unidades do modelo, que terá 660 unidades no mundo. O bólido tem motor V8 TFSI biturbo com injeção direta e 4,0 litros, que entrega até 630 cv com 830Nm de torque e tração integral Quattro.

Audi/Divulgação

Inspirado no Audi 90 quattro IMSA GTO, de 1989, o RS 6 Avant GT conta com visual tradicional da marca, só que com detalhes que o deixam mais esportivo como as rodas de 22 polegadas com desenho clássico, amplas saídas de ar frontais e grade escurecida. Por sua vez, a traseira traz um amplo aerofólio, defletores, duas amplas saídas de escapamento e lanternas robustas com assinatura luminosa futurista.

Audi/Divulgação

Por dentro, o interior tem três amplas telas, sendo um painel de instrumentos robusto, uma multimídia com conexão com smartphones e com toda a telemetria do veículo, assim como uma tela desenvolvida só para ajustes de ar-condicionado. Além disso, há bancos esportivos e sistemas de som Bang&Olufsen 3D com 19 alto-falantes com imãs de Neodymium High-quality.

Audi/Divulgação

Sob o capô, o novo Audi RS 6 Avant GT vem equipado com o tradicional motor V8 TFSI biturbo 4.0 litros, que entrega até 630 cv com torque de 830 Nm. Segundo a marca, o modelo pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 3,3 segundos. Já para chegar aos 200 km/h é feito em 11,5 segundos. A velocidade máxima é de 305 km/h.

Audi/Divulgação

A transmissão é Tiptronic de oito velocidades e a tração é integral quattro.

