Audi RS Q8 é repaginado com motor V8 de 640cv

A Audi vem modificando toda sua linha de crossovers e agora foi a vez do RS Q8, a versão esportiva que fica com novo design mantendo a identidade atual da marca e o motor mais potente já disponível: um V8 biturbo com 640cv.

O visual fica com a grade em colmeia mais ampla de perfil agressivo e amplas molduras e entradas de ar nas duas laterais ainda maiores. Há ponteiras ovais e um redesenho na parte traseira com lanternas em peça única mas em cores diferentes.

Por dentro a padronagem de acabamento é a mesma mas houve um redesenho na assinatura dos bancos e aplicação de uma microfibra de material reciclado, tendência na indústria.

O motor é o V8 biturbo de 640cv e 86,7kgfm de torque que acelera de 0-100km/h em 3,6s chegando a 305km/h de velocidade máxima. A versão S Q8 vem com o mesmo motor V8 mas com 600cv e 81,6 kgfm e seguirá disponível.

As rodas chegam ao aro 23 como opção calçada por pneus 295/35 e com freios do tipo cerâmica com 440mm de disco na frente e 370mm na traseira. Há novas cores como a Ascari Blue (azul), Chilli red (vermelho) e Sakir Gold (dourado).

Testes feitos em Nürburgring mostram que o Audi RS Q8 cumpriu uma volta em 7:36,69 enquanto o concorrente Cayenne Turbo GT fez sua volta mais rápida em 7:38,92.

