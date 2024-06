Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil Modelo pode fazer de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos

Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil

Um dos primeiros veículos da Audi a chegar ao Brasil foi a perua S4, marcando um perfil de carroceria que sempre fez sucesso na Europa. Mesmo com um perfil esportivo, o primeiro RS Avant chegou em 1999. Seu motor de seis cilindros e 380 cv, preparado pela Cosworth, fez história, o que agora resulta em uma série especial com o Audi RS4 Avant.

A RS 4 Sport é, na verdade, baseada na edição de 2001, que tinha ainda mais alguns diferenciais, como bancos esportivos tipo concha. Essa versão inspira diretamente o Audi RS4 Avant 25 anos na Europa.

Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil

A fórmula da motorização desta perua “compacta” é o motor de seis cilindros, com 470 cv e 61 kgfm de torque, que vai de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, com uma velocidade máxima que chega a 300 km/h. Também vem com o sistema quattro de nova geração, que acaba de estrear no A4 e A5.

Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil

A suspensão RS Pro recebe preparação especial, sistema de freio de cerâmica RS, coilover ajustável manualmente e controle de rebaixamento em mais 10 milímetros de altura. Rolamentos de braço rígidos e reforços no eixo traseiro também fazem parte da fórmula, além dos pneus Zero Corsa de 20 polegadas. Como opção, o cliente pode receber um segundo conjunto com Pirelli P Zero Trofeo RS, com sensores e o Sistema Pirelli Track Adrenaline para os dias de diversão ao volante.

Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil

Por dentro, o estilo esportivo fica mais evidente com novos revestimentos de volante, assentos RS bucket com costura e perfil capitonê, com a estrutura do encosto em fibra de carbono revestida em couro preto e Dinamica, com costura amarela contrastante.

Audi RS4 Avant celebra 25 anos com série especial que não teremos no Brasil

Há logotipos e inscrições do RS4 nos bancos e no painel, soleira especial e projeção externa em LED. Serão apenas 250 unidades com tanta preparação, com a opção ainda de conta-giros e um mostrador de velocidade com iluminação branca. Os preços não foram divulgados, mas certamente a RS4 Avant não será vendida no Brasil.

