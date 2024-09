Audi S6 e S7 ganham edição especial na cor Nardo Grey Motor é o 2,9 litros V6 com turbina dupla com 444cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 11h00 ) ‌



Audi/Divulgação Audi/Divulgação

A Audi acaba de lançar nos Estados Unidos os sedãs S6 e S7 na edição especial Nardo Sport Edition. A dupla recebe novidades estéticas e a cor Nardo Grey que caiu nas graças no público em muitas marcas, de modelos populares aos de luxo.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

Tanto o S6 quanto S7 recebem rodas exclusivas aro 21, teto contrastante na cor preta, capa de retrovisor em fibra de carbono e faróis escurecidos com LED. Por dentro o visual ganha apelo esportivo com detalhes em vermelho na costura dos bancos sobre o couro preto e há apliques em preto brilhante para combinar com o exterior onde há emblemas específicos da versão.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O motor S6 e S7 é o 2,9 litros V6 com turbina dupla com 444cv com tração integral Quattro e transmissão Stronic de oito marchas. O sistema é híbrido leve como nos nossos Audi A5 e A4 e traz controle de cruzeiro adaptativo e todo o pacote ADAS. Os preços começam em US$ 76,9 mil (R$ 430 mil) no S6 e o S7 parte de US$ 86,7 mil (R$ 485 mil) além de impostos locais e taxa de destino.

