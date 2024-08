Audi terá mais carros híbridos na Europa, anuncia CEO Fabricantes europeias vivem um momento de revés nos planos Para oferta de carros 100% elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2024 - 08h34 (Atualizado em 05/08/2024 - 08h34 ) ‌



Audi e-tron 2021 é o primeiro veículo da marca no Brasil com faróis Full LED Digital Matrix sagmeister_potography

A Audi está reavaliando seus planos de transição para carros 100% elétricos na Europa. Gernot Döllner, CEO da Audi, afirmou em entrevista à revista Top Gear que a marca alemã será mais flexível na oferta de modelos com motor a combustão interna. Inicialmente, a Audi havia anunciado a transição completa para veículos elétricos até 2033, mas a baixa aceitação dos carros 100% elétricos levou a uma revisão desses planos.

Perua Audi RS6 e-tron deve ser baseada no conceito A6 e-tron





Döllner destacou a necessidade de adaptação rápida, mencionando que a empresa vai aumentar a oferta de carros híbridos plug-in em seu portfólio. Apesar dessa mudança de estratégia, a Audi continua comprometida com a neutralidade de CO2 até 2050, conforme estipulado pelo Acordo de Paris.

O novo Audi A6 Sportback e-tron já está pronto





Mesmo com a revisão de planos, a Audi não pretende retirar nenhum dos seus modelos elétricos de linha e continua com o lançamento de novos modelos, como o Audi A6 e o Q6, no mercado europeu.